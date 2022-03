Trung tướng Phạm Quốc Cương thôi giữ chức Tư lệnh Cảnh sát cơ động

... Ngoài trường hợp Trung tướng Phạm Quốc Cương, Bộ trưởng Công an cũng vừa quyết định về công tác đối với 8 cán bộ là Cục trưởng, Tư lệnh, Giám đốc công an tỉnh. Trong đó, điều động đại tá Lê Ngọc Châu - Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương đến công tác và giữ chức Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (K02) thay Trung tướng Phạm Quốc Cương. Điều động và bổ nhiệm thượng tá Nguyễn Quang Bình - Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh đến nhận công tác và giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương từ ngày 1/3/2022. Đại tá Đỗ Triệu Phong, Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang đến nhận công tác và giữ chức vụ Cục trưởng A08. Còn Cục trưởng A08 Bộ Công an nhận quyết định nghỉ chờ chế độ hưu trí theo quy định. Đại tá Lâm Phước Nguyên, Phó giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh An Giang. Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh. Đại tá Lê Minh Hà, Phó Cục trưởng B03 đến nhận công tác tại X06 để bầu giữ chức Phó Chủ nhiệm Thường trực Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ Công an Trung ương.