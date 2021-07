Tình huống xảy ra ngày 16/7 trên đường Trường Chinh (Hà Nội), được ghi lại bởi camera hành trình gắn phía sau một chiếc ô tô lưu thông cùng thời điểm. Video diễn biến vụ va chạm sau đó được chia sẻ trên nhiều trang mạng xã hội, thu hút hàng trăm bình luận.

Tranh cãi tình huống xe máy "húc" rơi cản trước xe Land Rover đi cùng chiều.

Theo đó, chiếc Land Rover màu đen di chuyển theo hướng từ đường Vành đai 2 xuống nút giao ngã tư Sở. Phương tiện này sau đó tiến hành chuyển làn nhưng không bật xi-nhan. Cùng lúc đó, người điều khiển chiếc xe Dream vượt lên, đã va chạm với ô tô.

Hậu quả, chiếc Land Rover bị bung cản trước, tách hẳn khỏi đầu xe. Trong khi đó, người đi xe máy ngã lăn ra đường, văng cách xe khoảng một mét. May mắn là các phương tiện khác đã kịp thời tránh nên không gây va chạm thêm. Người đi chiếc Dream sau đó cũng đứng dậy được.

Vụ tai nạn trên đã nhận được nhiều ý kiến bình luận xung quanh việc lỗi thuộc về ai. "Có lẽ chiếc Land Rover chuyển làn mà không xi-nhan nên người đi xe máy cứ thế lao lên. Rất may là những xe đi phía sau đã kịp thời tránh, nếu không người lái xe Dream có thể gặp thêm nguy hiểm", nick Vũ Hoàng bình luận.

Trong khi đó, thành viên Trần Lực cho rằng cái sai có thể rơi vào cả hai chủ phương tiện. "Người đi ô tô thì không có tín hiệu cảnh báo khi chuyển làn, người đi xe máy có vẻ thiếu quan sát. Tình huống này không ai bị thương nặng, có lẽ nên xử hòa và xe ai hỏng người nấy sửa, người đi xe máy có lẽ cũng chỉ xước xát", anh viết.

"Một số người đi trong phố rất lười xi-nhan trước khi chuyển làn, chủ quan rằng khu vực nội đô các phương tiện đều đi chậm chậm. Đây cũng là nguyên nhân của không ít vụ va chạm bởi dù đi với tốc độ nào, mật độ phương tiện ra sao thì đều tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Đừng chỉ khi đi trên cao tốc mới chú ý việc này, ở trong phố cũng cần tuân thủ", tài khoản Đức Kiên viết.

Tác giả: Gia An

Nguồn video: MXH Giao thông

Nguồn tin: Báo Dân Trí