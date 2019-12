Trang trại lợn rừng sạch Nghệ An chuyên cung cấp thịt lợn sạch và uy tín

Năm nay, dịch tả heo Châu Phi đã ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình chăn nuôi, gây ra nhiều thiệt hại kinh tế cho người chăn nuôi. Đặc biệt, việc bùng phát dịch tả còn dẫn đến nguồn cung thịt lợn bị giảm, giá thịt trên thị trường có xu hướng tăng lên. Thấu hiểu nỗi lo Tết không có thịt lợn của chị em nội trợ, trang trại lợn rừng sạch với quy mô diện tích hơn 1ha chăn thả hàng trăm con lợn rừng của anh Lê Văn Phương tại xã Quỳnh Thắng, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An đang tất bật chuẩn bị cho thị trường tiêu thụ thịt lợn Tết nguyên đán Canh Tý 2020.

Thịt lợn rừng của trang trại lợn rừng sạch Nghệ An đảm bảo chất lượng ngon, sạch.



Tại trang trại lợn rừng có quy mô hơn 1ha, đàn lợn được nuôi thả bán hoang dã trong khu trang trại để có thể tự do hoạt động. Thức ăn của chúng thường là các chế phẩm từ tự nhiên như ngô, khoai, rau rừng nhằm đảm bảo cung cấp đến tay người tiêu dùng thịt ngon, sạch, chất lượng tốt nhất.

Lợn rừng được chăn thả theo hình thức bán hoang dã,

ăn thức ăn có nguồn gốc từ tự nhiên.

Khởi nghiệp từ đôi bàn tay trắng, sau gần 10 năm “lăn lộn” với trang trại, đến nay, trại lợn rừng sạch Nghệ An đã là địa chỉ cung cấp thịt lợn sạch uy tín trên địa bàn hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Các nhà hàng lớn có tiếng tại Nghệ An như nhà hàng Ngọc Châu, nhà hàng Việt Đức, khách sạn Duy Tân đều là các đầu mối quen thuộc của trại. “Thịt lợn rừng cơ bản nó đã ngon hơn thịt lợn thường rất nhiều, thịt của trại anh Phương còn có tỉ lệ nạc rất cao, thơm ngon hơn so với các trại khác", anh Trần Văn Quân chủ khách san Duy Tân cho biết.

Nhà hàng Ngọc Châu 3 tin tưởng sử dụng thịt lợn của trại lợn sạch Nghệ An.

Đặc biệt, nhà hàng Ngọc Châu 3 đã ký hợp đồng thu mua lâu dài với số lượng lớn, lựa chọn trang trại là nguồn cung thịt duy nhất cho nhà hàng. “Lựa chọn sử dụng thịt lợn của trại anh Phương chưa bao giờ phải lo về chất lượng, từ những ngày đầu đã thế, dịch vụ còn rất tốt, nhân viên nhiệt tình nhưng ưng nhất vẫn là chất lượng thịt rất ngon, khách hàng ai cũng thích”, anh Hồ Châu, chủ nhà hàng Ngọc Châu 3 chia sẻ.

Lợn rừng của trại lợn sạch Nghệ An.

Chia sẻ về bí quyết nuôi lợn rừng cho hiệu quả kinh tế cao và chất lượng thịt thơm, ngon, anh Phương cho hay: “Thức ăn của lợn bắt buộc phải có xuất xứ từ tự nhiên, chăn nuôi không theo quy hoạch chuồng trại để tự do cho chúng phát triển, thịt mới thơm ngon, ăn khác hẳn so với thịt lợn thường trên thị trường. Thức ăn tự nhiên cũng giúp giảm chi phí chăn nuôi nhiều, mang lại hiểu quả kinh tế cao hơn cho mình. Nhờ bí quyết đó mà sản phẩm thịt lợn rừng của chúng tôi luôn được người tiêu dùng ưa chuộng và đánh giá cao”.

Lợn rừng được đánh giá là món ăn ngon, lành tính phù hợp với cả người già lẫn trẻ nhỏ. Có rất nhiều món ăn được chế biết từ thịt lợn rừng như luộc, xào sả ớt, xào lăn, hấp…sẽ tạo nên thực đơn phong phú và hấp dẫn cho bạn và gia đình trong dịp tết.

Chỉ còn hơn 20 ngày nữa là đến Tết nguyên đán Canh Tý, Nếu còn loay hoay vì chưa biết phải mua thịt lợn sach ở đâu, các bạn có thể tìm đến trang trại lợn sạch Nghệ An để có được những miếng thịt lợn rừng ngon, săn chắc, đạt chuẩn nhưng giá cả lại rất phải chăng.

Trang trại lợn rừng sạch Nghệ An Địa chỉ: Xóm 1, Tiến Thành, Quỳnh Thắng, Quỳnh Lưu, Nghệ An Giá bán: 160k/kg – 200k/kg Trang trại nhận chuyển lợn tận nhà. Nếu một vài gia đình chung nhau cùng mua một con lợn thì trang trại sẽ hỗ trợ làm thịt. Hotline: 0969.430.999 - 0988.173.678

Tác giả: Lê Huyền

Nguồn tin: antt.nguoiduatin.vn