Tin nhắn cuối với người cha của đại úy trẻ hi sinh ở trạm 67

Nhớ thương còn mãi em ơi Trên trang cá nhân của mình, cô Lê Hồng Lâm - giáo viên từng dạy Cường - có những chia sẻ xúc động với các thế hệ học trò về một người học trò thông minh, giàu nghị lực nhưng đã hi sinh khi làm nhiệm vụ. Đại úy Nguyễn Cảnh Cường cùng đồng đội đã hi sinh khi làm nhiệm vụ. Nỗi đau thương, mất mát tột cùng này đang cào xé tâm can biết bao người thân, gia đình, thầy cô và bạn bè! Tình yêu và hạnh phúc ngọt ngào em vừa mới vun đắp, dựng xây nhưng cũng đã đành bỏ ngỏ. Thương xót người vội vã ra đi, nát tan lòng người ở lại, em ơi! Sắp đến ngày kỷ niệm 100 năm của trường Quốc học Vinh - THPT Huỳnh Thúc Kháng nhưng trò yêu đã không thể trở về cùng hội ngộ, ước mong ngày về đã mãi mãi dang dở. Dư âm ngày họp lớp 10 năm của A11- K86 tháng 7-2019 vẫn còn mãi nhưng em đã đi xa, xa mãi mãi... Mái trường này sẽ mãi khắc ghi hình bóng em - cậu học trò tinh nghịch, thông minh, nghĩa tình sâu nặng, đã "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ!". Em đã làm hết sức mình với Tổ quốc và nhân dân rồi! Giờ hãy yên nghỉ đi em nhé. Cảnh Cường!