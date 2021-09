Tiếp sự việc đất rừng đấu giá được sang tên cho cá nhân: Bất nhất ý kiến của huyện và Sở TN&MT Hà Tĩnh

Gia đình Việt Nam ngày 19/9 đăng bài viết "Đất rừng đấu giá của xã bất ngờ được sang tên thành đất cá nhân", phản ánh việc UBND huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) đã cấp quyền sử dụng hơn 2ha đất rừng do xã Thượng Lộc quản lý cho 1 cá nhân dù khu vực này trước đó đã được lập hồ sơ đấu giá quyền khai thác mỏ đất với diện tích 4.6ha.

Cụ thể, năm 2020 Sở Tài nguyên và Môi trường (Sở TN&MT) Hà Tĩnh lập hồ sơ đấu giá quyền khai thác mỏ đất tại khu vực xóm Sơn Bình (xã Thượng Lộc, huyện Can Lộc). Hồ sơ mời đấu giá ghi rõ, khu vực đấu mỏ có diện tích 4.6ha, là đất rừng sản xuất do UBND xã Thượng Lộc quản lý.

Ngày 14/1/2021, DNTN Sỹ Hà trúng đấu giá và ngày 4/3/2021 doanh nghiệp này đã được UBND tỉnh Hà Tĩnh ra văn bản công nhận kết quả trúng đấu giá.

Nhưng nhiều tháng nay, doanh nghiệp này vẫn phải trong tình trạng "án binh bất động", máy móc nằm "đắp chiếu" không thể triển khai được dự án bởi những văn bản trước đó của UBND huyện Can Lộc và Sở TN&MT Hà Tĩnh.

UBND huyện Can Lộc ký cấp quyền sử dụng cho cá nhân đối với hơn 2ha đất rừng nằm trong diện tích đất quy hoạch mỏ được đưa ra đấu giá công khai

Theo đó, ngày 22/12/2020 (7 ngày sau khi phát thông báo tổ chức đấu giá), dù đã nằm trong diện tích đất quy hoạch mỏ, được đưa ra đấu giá công khai, Phó chủ tịch UBND huyện Can Lộc vẫn ký cấp quyền sử dụng hơn 2ha đất rừng trong khu vực mỏ để cấp cho ông Phan Văn Diện (trú thôn Sơn Bình, xã Thượng Lộc) sử dụng.

Sự việc vẫn chưa dừng lại khi ngày 5/2/2021 (hơn 20 ngày sau khi kết thúc đấu giá, doanh nghiệp trúng đấu giá đã được xác định), Phó Giám đốc Sở TN&MT Hà Tĩnh, Trần Hữu Khanh vẫn ký cấp giấy CNQSDĐ theo hình thức chuyển nhượng từ ông Phan Văn Diện sang cho ông Võ Ngọc Hân (trú thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh, là một trong những người tham gia đấu giá ngày 14/1/2021).

Bìa đỏ được Sở TN&MT tỉnh Hà Tĩnh cấp cho ông Võ Ngọc Hân ngày 5/2/2021 (hơn 20 ngày sau khi kết thúc đấu giá)

“Chúng tôi không hề hay biết việc ký chồng chéo của Phó Chủ tịch UBND huyện Can Lộc trước khi đấu giá. Sở TN&MT Hà Tĩnh lúc đưa ra thông báo cũng ghi rõ đất do UBND xã quản lý. Sau khi trúng đấu giá, chúng tôi bắt tay vào triển khai thì ngã ngửa khi phát hiện đất không đảm bảo tính pháp lý" - Giám đốc DNTN Sỹ Hà, ông Trần Đức Sỹ bức xúc.

Ngày 19/9, trả lời Gia đình Việt Nam về sự việc trên, Phó Chủ tịch UBND huyện Can Lộc Bùi Huy Cường cho rằng nguyên nhân là do xã không rà lại đất, không phải đất do xã quản lý.

"Khi khảo sát bán đất đáng ra xã phải báo đất đó là đất của các hộ gia đình chứ không phải đất do xã quản lý. Khi doanh nghiệp đấu giá lẽ ra xã phải rà lại đất này" - ông Cường nói.

Tuy nhiên, đáng chú ý các văn bản của Sở TN&MT Hà Tĩnh trước và sau khi đấu giá đều thể hiện rất rõ "Đất rừng do UBND xã Thượng Lộc quản lý".

Các văn bản của Sở TN&MT Hà Tĩnh trước và sau khi đấu giá đều thể hiện rõ "đất rừng do UBND xã Thượng Lộc quản lý"

Về vấn đề này Chủ tịch UBND xã Thượng Lộc, ông Nguyễn Xuân Diệu lại cho rằng, đất là do xã quản lý, giờ cũng không biết lỗi tại ai, địa phương đang rất hoang mang.

"Xã không biết sở, huyện về làm hồ sơ mỏ đất, văn bản quy hoạch mỏ đất cụ thể nằm tọa độ, vị trí nào địa phương cũng không nắm bắt được. Thực tế địa phương khẳng định tư vấn về cũng... không mời xã tham gia nên không biết", ông Diệu cho hay.

Trao đổi với PV Trưởng phòng Khoáng sản Sở TN&MT Hà Tĩnh, ông Nguyễn Văn Thành cho biết: "Lãnh đạo Sở đang hội ý làm việc, rà soát lại có chi rồi tính".

Hiện ông Trần Đình Việt - Trưởng phòng TN&MT huyện Can Lộc chưa có ý kiến gì về việc này.

