Thò người ra ngoài cửa kính ôtô rồi uốn éo điên cuồng, cô gái trẻ nhận cái kết ê chề

Mới đây, trang Daily Mail vừa đăng tải thông tin về vụ một cô gái đến từ nước Nga có hành động nguy hiểm khi lái xe khiến nhiều người hoảng hốt.

Được biết, sự việc xảy ra tại Makhachkala, thủ phủ Cộng hòa Dagestan thuộc Liên bang Nga.

Your browser does not support the video tag.

Theo dõi đoạn clip có thể thấy, ban đầu người phụ nữ nhoài ngời ra khỏi cửa kính của chiếc xe hiệu Mitsubishi Pajero. Sau đó cô ta thực hiện nhiều điều nhảy múa bụng đầy khó hiểu. Tuy nhiên chỉ sau một lúc, do bị mất thăng bằng, cô gái đã bị ngã đập đầu xuống đường. May mắn là trên đường lúc này khá đông nên các phương tiện ô tô đều di chuyển chậm giữ khoảng cách, nhờ đó các tài xế có thể tránh đâm vào người phụ nữ này.

Nạn nhân không hề hấn gì sau cú ngã xuống đường. Cô ấy đã ngồi dậy ngay sau đó, nhiều người đi đường cũng dừng lại giúp đỡ.

...

Đoạn clip sau được chia sẻ đã lập thu nhận về nhiều gạch đá từ dư dân mạng. Đa phần đều lên tiếng chỉ trích cô gái có hành động lố lăng, khó hiểu, thậm chí là coi thường tính mạng của bản thân và người khác.

Sau đó, tài tế Sharap Kurbanov, 24 tuổi chủ nhân của chiếc xe chở cô gái đã đăng video xin lỗi công khai vì hành vi vi phạm luật giao thông của mình.

“Tôi muốn gửi thông điệp đến người dân Dagestan cũng như Nga. Tôi đã bất cẩn khi bật nhạc quá to, không để ý đến việc cô gái ngồi sau mở cửa kính và nhoài người ra ngoài. Trong tương lai, tôi hứa sẽ tuân thủ quy định thắt dây an toàn trên xe và cam kết sẽ tuân thủ luật giao thông” - Kurbanov nói.

Tác giả: Thiên An

Nguồn tin: saostar.vn