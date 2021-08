Thiếu niên 16 tuổi vờ gọi báo cháy chỉ để thỏa mãn thú vui

Ngày 13/8, thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Phòng ANM) đã tiến hành làm việc với N.T.L (SN 2005), trú ở xã Kỳ Tiến, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) và người giám hộ của N.T.L để làm rõ về hành vi “Báo cháy giả”.

Đối tượng N.T.L và người giám hộ của N.T.L tại cơ quan Công an (Ảnh: CAHT)

Trước đó, vào khoảng hơn 21h ngày 31/7, phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an Hà Tĩnh nhận được tin báo từ SĐT 0799.016.xxx của một người xưng là Nguyễn Quang Chung, thường trú trên địa bàn xã Kỳ Tiến, huyện Kỳ Anh về việc đang xảy ra vụ cháy nhà dân tại thôn Quang Trung, xã Kỳ Tiến, huyện Kỳ Anh.

Nhận được tin báo, Phòng cảnh sát PCCC và CNCH Công an Hà Tĩnh đã điều động 2 xe chữa cháy chuyên dụng và 14 cán bộ chiến sỹ của phòng đến hiện trường để thực hiện công tác chữa cháy. Nhưng khi tới hiện trường thì không phát hiện đám cháy nào xảy ra.

Gọi điện cho người báo tin thì cơ quan chức năng nhận được những lời lẽ thô tục, xúc phạm từ người này. Qua xác minh, được biết trên địa bàn không có sự việc như trên và cũng không có công dân nào tên Nguyễn Quang Chung.

Sau đó, Phòng ANM đã áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, qua đấu tranh xác định đối tượng gọi điện báo tin cháy giả cho lực lượng chức năng đó là N.T.L.

Tại cơ quan chức năng, thiếu niên 16 tuổi thừa nhận đã sử dụng sim điện thoại không đăng ký chính chủ để gọi điện báo tin cháy giả qua số tổng đài 114 nhằm gây khó khăn cho lực lượng Công an trong quá trình điều tra. Mục đích chỉ để trêu chọc lực lượng Công an, thỏa mãn thú vui của mình.

Qua điều tra mở rộng được biết, trước đó N.T.L đã sử dụng sim rác để gọi báo tin giả tới tổng đài 113 và tổng đài 115 nhiều lần. Tại cơ quan Công an, sau khi được giáo dục nhắc nhở, N.T.L đã nhận thức được hành vi của mình là sai, làm ảnh hưởng tới quá trình công tác của lực lượng Công an. Đồng thời, gửi lời xin lỗi tới cơ quan Công an và hứa sẽ không tiếp tục tái phạm.

Hiện, cơ quan Công an đang lập hồ sơ xử lý vụ việc trên theo quy định.

Tác giả: Phương Nam

Nguồn tin: antt.nguoiduatin.vn