Thanh niên 'điên tình' cầm dao định chém cô gái, nghẹt thở theo dõi pha giải cứu của 1 người đặc biệt

Mới đây, mạng xã hội xuất hiện đoạn cho ngắn ghi lại cận cảnh nam thanh niên cầm dao dọa chém một cô gái khiến nhiều người 'kinh hồn bạt vía'.

Kèm theo đó, chủ nhân của đoạn clip cho viết: "Nghe bảo yêu không được thì dọa chém, may mà gọi bố ra đón về còn manh động cỡ đó".

Clip: Thanh niên 'điên tình' cầm dao định chém cô gái, 'nghẹt thở' theo dõi pha giải cứu của một người 'đặc biệt'

Cụ thể, vụ việc xảy ra vào khoảng 18h ngày 12/5/2022 và được camera giám sát của nhà dân gần đó ghi lại. Lúc này, một nam thanh niên với thái độ rất "căng thẳng" đang nói chuyện với người đàn ông trung tuổi. Đứng ngay bên cạnh còn có một cô gái trẻ đang dắt xe. Nam thanh niên được cho là người yêu của cô gái còn người đàn ông trung tuổi là bố của cô.

Cuộc nói chuyện có vẻ rất căng thẳng, nam thanh niên liên tục chỉ trỏ vào cô gái như muốn đối chất. Sau một hồi nói chuyện, ông bố ra hiệu cho con gái dắt xe máy ra về. Ông cũng lên xe máy của mình để rời đi.

Tuy nhiên, khi mới nổ máy họ đã phải chạy ngay xuống xe vì nam thanh niên kia bất ngờ cầm một con dao dài trên tay đùng đùng lao về phía cô gái đòi chém.

Ngay lúc đó, ông bố đã phản xạ cực nhanh đứng ra chắn cho con gái, đồng thời túm lấy tay nam thanh niên để ngăn cản. Do đó, nam thanh niên bị mất đã và ngã lăn ra đất, trên tay vẫn lăm lăm cầm hung khí muốn "xử lý" cô gái.

Ông bố chớp cơ hội hắn bị ngã đã nhanh chóng khống chế. Cô con gái và một người dân bên đường cũng giúp sức lấy hung khí ra khỏi tay thanh niên.

Hiện vụ việc vẫn chưa rõ nguyên nhân chính xác. Theo như thông tin được cư dân mạng chia sẻ rằng do cô gái hết tình cảm, nói lời chia tay nhưng thanh niên không đồng ý, nên mới xảy ra tình huống ghê rợn trên.

Đoạn clip chỉ sau vài giờ đăng tải đã gây xôn xao khắp mạng xã hội. Nhiều người đã giật mình "thót tim" thấy cảnh tượng hùng hổ vác dao định chém người của nam thanh niên.

Không ít người cũng thắc mắt về tính xác thực mối quan hệ của cả ba nhân vật trong đoạn clip.

"Không biết nguyên nhân cụ thể nhỉ? Nhưng gã thanh niên kia liều lĩnh quá. Yêu phải người quá si tình cũng sợ lắm",

"Dù không có thương tích nhưng vẫn mong gia đình báo công an để giải quyết triệt để, tránh những hậu quả đáng tiếc sau này",

"Cũng may có bố đến kịp chứ không thì không biết chuyện gì xảy ra cho cô gái",...

