Thành lập phòng An ninh mạng thuộc Công an tỉnh Hà Tĩnh

Chiều 20/7, thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết vừa tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc thành lập Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Đại tá Lê Khắc Thuyết - Giám đốc Công an tỉnh trao Quyết định thành lập phòng An ninh mạng và PCTP sử dụng công nghệ cao (Ảnh: CAHT)

Bộ trưởng Bộ Công an cũng quyết định điều động Thượng tá Nguyễn Trường Diệu - Trưởng phòng Cảnh sát Cơ động đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng phòng Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao.

...

Giám đốc Công an tỉnh quyết định điều động, bổ nhiệm 3 phó trưởng phòng và 21 cán bộ, chiến sĩ từ các phòng, công an các đơn vị, địa phương đến nhận công tác tại 3 đội thuộc Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao được thành lập nhằm thực hiện chức năng quản lý Nhà nước trên không gian mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh.

Tác giả: PV

Nguồn tin: antt.nguoiduatin.vn