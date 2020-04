Tân Giám đốc Công an Hậu Giang sinh năm 1976

Sáng 29/4, tại Hậu Giang diễn ra lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Thượng tá Huỳnh Việt Hòa - Phó Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh này từ ngày 1/5/2020.

Theo quyết định của Bộ trưởng Công an, đại tá Phan Hoàng Lắm - Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang được nghỉ công tác, chờ hưu từ ngày 1/5/2020 theo quy định.

Phát biểu tại buổi lễ, thượng tướng Bùi Văn Nam - Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đánh giá rất cao sự cống hiến, đóng góp của Đại tá Phan Hoàng Lắm đối với các mặt công tác và sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự, góp phần quan trọng vào sự ổn định chính trị, tạo điều kiện cho sự phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hậu Giang.

Cũng theo Thứ trưởng Bùi Văn Nam, thượng tá Huỳnh Việt Hòa (tân Giám đốc Công an tỉnh) thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, là cán bộ được học tập cơ bản về chính trị, nghiệp vụ; trong quá trình công tác, ở vị trí nào cũng thể hiện năng lực, trách nhiệm, bản lĩnh, kinh nghiệm thực tiễn, có uy tín với cấp ủy, chính quyền địa phương và cán bộ chiến sĩ.

Thứ trưởng Bộ Công an đề nghị thượng tá Huỳnh Việt Hòa tích cực học tập, nâng cao trình độ mọi mặt; cùng với Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh lãnh đạo công an tỉnh phát huy dân chủ, đoàn kết nội bộ và trí tuệ tập thể để tham mưu tốt cho cấp ủy, chính quyền về các mặt công tác; xây dựng đảng, xây dựng lực lượng phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, thượng tá Huỳnh Việt Hòa hứa cùng với tập thể lãnh đạo, cán bộ chiến sĩ ra sức phấn đấu, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng tập thể trong sạch, vững mạnh, góp phần phát triển kinh tế xã hội tỉnh Hậu Giang.

Tác giả: CẢNH KỲ

Nguồn tin: Báo Tiền Phong