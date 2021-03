Tạm giữ 2 xe Mercedes có cùng biển kiểm soát

Hai chiếc xe BKS y hệt nhau. Ảnh: Facebook



Ngày 2/3, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) cho biết, Công an phường Vạn Phúc, quận Hà Đông (Hà Nội) đã tạm giữ 2 xe ô tô Mercedes Benz cùng mang biển kiểm soát 30E-488.16 để phục vụ công tác điều tra.

Trung tá Trần Quang Vinh, Đội trưởng Đội Tuyên truyền và giải quyết tai nạn giao thông (Phòng Cảnh sát giao thông) cho biết, vụ việc đang được Công an quận Hà Đông tiến hành xác minh làm rõ xem chiếc xe nào sử dụng biển kiểm soát không phải cơ quan chức năng cung cấp và nguyên nhân của vụ việc.

Như đã đưa tin, chiều 28/2, hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy có 2 chiếc xe cùng thương hiệu Mercedes Benz E300 mang biểm kiểm soát giống hệt nhau, lưu thông trên tuyến đường ở phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, đoạn gần Trường Tiểu học Vạn Bảo.

Theo một số nguồn tin, biển số 30E - 48816 trong hệ thống đăng ký là của một chiếc ô tô nhãn hiệu Mercedes Benz được sản xuất năm 2011 và đăng ký lần đầu trong tháng 3/2012. Chủ sở hữu theo đăng ký là một pháp nhân có trụ sở tại quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội.

Nhận định về sự việc dưới góc độ pháp lý, Luật sư Vũ Thị Nhung – Đoàn luật sư TP Hà Nội cho PL Plus hay rằng: Theo Thông tư số 15/2014 của Bộ Công an thì thẩm quyền tiến hành đăng ký xe và cấp biển số thuộc Cục Cảnh sát Giao thông; Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Công an huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

Vì vậy, tất cả các cá nhân, tổ chức không được nhà nước giao quyền mà tự ý sản xuất, mua bán, sử dụng biển số xe cơ giới (trong đó có ô tô) là hoàn toàn trái pháp luật. Đây cũng là hành vi bị nghiêm cấm đã được quy định tại Khoản 22 Điều 8 của Luật giao thông đường bộ năm 2008.

