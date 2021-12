Tạm đình chỉ chức vụ một hiệu trưởng để phục vụ công tác điều tra

Cùng ngày, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình đã ban hành quyết định giao bà Nguyễn Thị Minh Hoa, Phó Hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Ninh Bình - Bạc Liêu phụ trách trường Trung học phổ thông Ninh Bình - Bạc Liêu, kể từ ngày 31/12/2021 để điều hành các hoạt động của nhà trường.

Trước đó, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình đã nhận được thông báo của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình về việc khởi tố bị can đối với ông Vũ Văn Nam, Hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Ninh Bình - Bạc Liêu do có sai phạm về thu tiền học thêm từ năm 2017 đến năm 2020.

Ông Đinh Văn Khâm, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình cho biết, đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình đã làm việc với Đảng ủy, Ban giám hiệu, chỉ đạo tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường ổn định tổ chức, làm tốt công tác tư tưởng để học sinh, cha mẹ học sinh yên tâm. Mọi hoạt động dạy - học tại trường Trung học phổ thông Ninh Bình - Bạc Liêu diễn ra bình thường, đảm bảo kế hoạch cũng như chất lượng các hoạt động giáo dục của nhà trường.

