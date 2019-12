Tài xế say xỉn chở sản phụ đi sinh đâm chết người rồi bỏ trốn

Theo Zing.vn đưa tin, Công an huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn khuya 14/12 giữa ôtô 4 chỗ với xe khách và xe đạp. Tai nạn khiến do anh Nguyễn Văn Bài (25 tuổi, đi xe đạp) tử vong.

Tài xế gây tai nạn tại cơ quan điều tra.

Theo Vietnamnet thông tin ban đầu, anh Bùi Văn Thắng (54 tuổi, ngụ huyện Tri Tôn) chạy ô tô biển số 52V - 0836 trên QL 91, chở người phụ nữ gần nhà xuống TP. Long Xuyên để sinh em bé.

Khi đến đoạn ấp Phú Hòa 1, thị trấn An Châu, huyện Châu Thành, thì xảy ra va chạm với xe đạp do Nguyễn Văn Bài (27 tuổi) và xe khách do anh Nguyễn Tiến Dũng (43 tuổi), chạy cùng chiều phía trước. Hậu quả làm anh Bài tử vong.

Ô tô gây tai nạn bị cảnh sát tạm giữ. (Ảnh: Zing.vn)

Say khi va chạm giao thông dẫn đến chết người, ông Thắng lái ôtô bỏ trốn khỏi hiện trường. Nhận tin báo, Cảnh sát 113 Công an tỉnh An Giang khai lực lượng truy tìm đối tượng. Cảnh sát xác định nồng độ cồn trong khí thở của tài xế vượt quá mức quy định.

