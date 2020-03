Your browser does not support the video tag.

Nguồn clip: ‎Nguyễn Tuể

Sự việc xảy ra vào 17h59 ngày 13/3, trên đường cao tốc Thăng Long - Nội Bài. Theo đó, khi đang di chuyển trên đường, tài xế xe khách bất ngờ phát hiện thấy một bé trai đột ngột chạy sang đường mà không có người lớn đi cùng.

Ngay lập tức, tài xế đã đánh lái sang phải, tránh tai nạn xảy ra. Toàn bộ diễn biến sự việc đã được camera hành trình trên xe ghi lại.

Tác giả: Hải Vân

Nguồn tin: Báo Người Đưa Tin