Tai nạn chết người tại ngã tư lớn không có đèn tín hiệu giao thông

Đến 11h30, sáng nay (12/12), Công an thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương vẫn đang khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông giữa xe tải và xe máy tại một ngã tư lớn trong Khu công nghiệp Đồng An 2 (phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một), khiến một người tử vong.

Công an khám nghiệm hiện trường.



Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 9h30 sáng nay. Lúc này, ô tô tải biển số 51D-333.02 do tài xế Nguyễn Văn Chính (SN 1986, quê Hà Tĩnh) điều khiển, đang lưu thông theo hướng từ Khu công nghiệp Đồng An 2 về thành phố mới Bình Dương. Trong lúc từ đường Lê Lợi sang đường Nguyễn Văn Linh thì xảy ra va chạm với xe máy biển số 95-A4 043.70 do một thanh niên khoảng 20 tuổi điều khiển hướng từ thành phố mới Bình Dương về Khu công nghiệp Đồng An 2.

Vụ va chạm khiến thanh niên đi xe máy ngã xuống đường và bị xe tải cán ngang đầu, tử vong tại chỗ. Nhận được tin báo, Công an thành phố Thủ Dầu Một đã có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tiết giao thông qua khu vực này.

Tại hiện trường, người đi đường đã đặt thùng từ thiện để kêu gọi hỗ trợ mai táng cho nạn nhân. Công an thành phố Thủ Dầu Một cũng thông báo tìm người thân cho nạn nhân.

Theo người dân ở đây, ngã tư Lê Lợi và Nguyễn Văn Linh lưu lượng xe tải, xe container từ các khu công nghiệp Đồng An 2, VSIP 2, Phú Tân đổ ra nhưng không có đèn tín hiệu giao thông nên thường xảy ra tai nạn. Người dân đã nhiều lần kiến nghị tại các buổi tiếp xúc cử tri nhưng cơ quan chức năng lại chưa lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông./.

