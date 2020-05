'Siêu lừa' thuê cả ê-kíp từ TP HCM ra Hải Phòng làm đám cưới giả với cô gái xinh đẹp

Ngày 18-5, Cơ quan CSĐT Công an quận Lê Chân (TP Hải Phòng) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Phạm Phi Long (SN 1980, ngụ tại TP HCM) để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an quận Lê Chân tiếp nhận đơn của chị L.T.H. (SN 1993, ngụ tại quận Lê Chân) tố giác hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại chung cư Đồng Quốc Bình, quận Ngô Quyền của Phạm Phi Long.

Phạm Phi Long tại cơ quan công an

Theo đơn tố giác của chị H., khoảng tháng 6-2019, qua giới thiệu, chị H. có đưa cho Phạm Phi Long 70 triệu đồng tiền mặt để làm thủ tục mua nhà trả góp cho chị tại chung cư Đồng Quốc Bình do tập đoàn Hoàng Huy đang xây dựng. Theo giao hẹn giữa 2 bên, đầu tháng 4-2020 sẽ giao nhà và chị Hoài phải thanh toán nốt số tiền. Để làm tin, Long đưa cho chị H. ký một hợp đồng thuê nhà có chữ ký, con dấu của Công ty TNHH MTV quản lý và kinh doanh nhà Hải Phòng. Tuy nhiên, sau đó Long không mua nhà cho chị H. như đã hứa và cắt luôn liên lạc với chị.

Trong quá trình sửa và dọn nhà cho chị gái, chị H. đã tìm được hợp đồng mà Long cho chị ký trước đó nên đã mang đến Công ty TNHH MTV quản lý và kinh doanh nhà Hải Phòng hỏi và được biết không phải hợp đồng do Công ty phát hành, lúc này này chị H. mới phát hiện mình đã "sập bẫy" lừa đảo do Long giăng ra nên đến cơ quan công an trình báo.

Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ đã thu thập có trong hồ sơ, ngày 21-4, Cơ quan CSĐT Công an quận Lê Chân kết hợp với Công an quận 2 - TP HCM đã bắt giữ Long tại Chung cư Sarimi, Quận 2, TP HCM khi đối tượng này đang chuẩn bị bỏ trốn sang nước ngoài. Ngày 29-4, Cơ quan CSĐT Công an quận Lê Chân đã khởi tố vụ án hình sự. Tiếp đó, ngày 2-5-2020, Cơ quan CSĐT Công an quận Lê Chân đã ra Quyết định khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Phạm Phi Long về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Quá trình điều tra, đấu tranh mở rộng vụ án, đến nay cơ quan công an đã làm rõ, khoảng tháng 3-2019, Phạm Phi Long gặp chị N.M.H. (SN 1987, ngụ tại quận Hải An, TP Hải Phòng) tại sân bay Tân Sơn Nhất. Long thấy chị M.H. có nhan sắc nên đã tìm cách làm quen và xin số điện thoại.

Với vẻ ngoài to cao, đẹp trai lại thêm khiếu ăn nói, sau khi quen được chị M.H., Long tìm cách gây ấn tượng mạnh bằng cách chăm sóc chu đáo, quan tâm đến mọi người trong gia đình và bạn bè của chị M.H. nên đã sớm chiếm được lòng tin của mọi người. Mỗi lần gặp bạn bè chị M/H. hay những người trong gia đình chị, Long đều tự giới thiệu mình đang sống tại TP HCM, có bố mẹ đang định cư tại Mỹ, thường xuyên làm việc với các quan chức Việt Nam.

Đặc biệt Long còn "nổ" gia đình mình hiện đang sở hữu một tập đoàn kinh tế lớn có nhiều hoạt động kinh doanh tại Việt Nam và có vốn đầu tư trong các tập đoàn kinh tế lớn ở Việt Nam như Ecoba...

Thực tế, qua xác minh điều tra, Cơ quan công an làm rõ Phạm Phi Long ngụ tại Ninh Thuận, Bảo Lộc, Lâm Đồng. Bố mẹ Long không nghề nghiệp, gia đình vỡ nợ, bố mẹ chuyển đi nơi khác, không rõ địa chỉ.

Đến tháng 9-2019, Long thuê toàn bộ một ê-kíp từ TP HCM bay ra Hải Phòng để làm đám hỏi và đám cưới giả với chị M.H. ngay tại một khách sạn 5 sao ở quận Hồng Bàng.

Nhiều người đã bị Long lừa mua căn hộ giá nội bộ tại chung cư Đồng Quốc Bình

Trong suốt quá trình quen và chung sống với chị M.H. (hiện chưa đăng ký kết hôn), Long luôn thể hiện có quan hệ rất rộng, có phong cách là ông chủ và có thể điều tiết nhiều mối quan hệ kinh tế chính trị tại Việt Nam. Sau khi đã chiếm được lòng tin của mọi người, Long đã thu thập các thông tin về mô hình nhà cho thuê tại chung cư Đồng Quốc Bình do tập đoàn Hoàng Huy đang xây dựng tại quận Ngô Quyền. Biết được tập đoàn ECoba chuyên về thiết kế, xây dựng đang cùng với tập đoàn Hoàng Huy xây dựng chung cư Đồng Quốc Bình, Long đã chủ động đưa thông tin cho người thân trong nhà chị M.H. là nhà Long có cổ phần lớn trong ECoba và Long có thể mua các căn hộ trong đó với giá nội bộ.

Bị "ăn bánh vẽ", những người trong gia đình chị M.H. đã tin tưởng và nhờ Long mua giúp các căn hộ tại chung cư Đồng Quốc Bình. Để tạo niềm tin, Long đã lấy mẫu hợp đồng cho thuê nhà theo mẫu của Công ty TNHH MTV quản lý và kinh doanh nhà Hải Phòng, làm con dấu giả và nghiên cứu chữ ký của giám đốc Công ty TNHH MTV quản lý và kinh doanh nhà Hải Phòng, soạn thảo sẵn các hợp đồng giả. Sau đó, Long chủ động đưa thông tin cho chị M.H. và một số người khác trong gia đình, đồng thời muốn chị Hoài lấy một căn với giá nội bộ là 550 triệu đồng. Chị M.H. chỉ cần đưa trước cho Long 70 triệu đồng sau này lấy nhà có thể trả nốt sau. Để tăng độ tin tưởng trong gia đình, Long đưa chị hợp đồng theo mẫu Long soạn từ trước.

Thấy việc mua bán nhà chung cư khá dễ dàng, nhiều người trong gia đình chị M.H. và chị cũng đã nhờ Long mua giúp nhà.

Với thủ đoạn như trên, Long đã lợi dụng các mối quan hệ của gia đình chị M.H. và chị lừa rất nhiều người để chiếm đoạt tiền với số lượng lớn. Qua điều tra xác định, Phạm Phi Long đã chiếm đoạt của gia đình chị M.H. số tiền hơn 3 tỉ đồng và nhiều người khác trên địa bàn các quận Hải An, Ngô Quyền và tỉnh Đắk Lắk.

Đến nay, cơ quan điều tra đã xác định Phạm Phi Long lừa đảo chiếm đoạt tiền qua thủ đoạn bán căn hộ tại chung cư Đồng Quốc Bình của 12 bị hại với tổng số tiền là 19 tỉ 411 triệu đồng.

Tác giả: Trọng Đức

Nguồn tin: Báo Người Lao Động