Rợn người với đoạn clip tài xế xe buýt vừa lái xe, vừa lướt điện thoại

Theo đó, mới đây trên mạng xã hội Facebook xuất hiện đoạn video hình ảnh tài xế xe buýt hãng Khanh Quỳnh chạy tuyến Anh Sơn – TP.Vinh vừa lái xe vừa sử dụng điện thoại.

Theo clip ghi lại thì tài xế đã dùng khuỷu tay để lái xe, còn 2 bàn tay lướt điện thoại. Sau khi được đăng tải trên mạng xã hội, clip này nhận được rất nhiều bình luận. Họ vô cùng bức xúc trước hành động trên của tài xế khi coi thường tính mạng, sức khỏe của hành khách. Họ mong muốn các cơ quan chức năng xử lý nghiêm theo quy định.

Hình ảnh được cắt ra từ clip.

Trao đổi với báo chí, ông Lê Văn Cẩm, cán bộ điều hành hãng xe buýt Khanh Quỳnh(thuộc công ty TNHH Khanh Quỳnh, trụ sở ở huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An cho biết, tài xế trong đoạn video trên chính là lái xe của hãng.

Tài xế trong clip được xác định là Cao Như Ý, trú ở huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An. Người đàn ông này đã làm việc cho hãng xe buýt Khanh Quỳnh được khoảng 1,5 năm. Ông Cẩm cho biết, công ty đã có quyết định đình chỉ công việc với tài xế Ý từ ngày 23/12 và sẽ xác minh tài xế sử dụng điện thoại vào thời gian nào.

Tác giả: Minh Tâm

Nguồn tin: Báo Người Đưa Tin