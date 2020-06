Phó trưởng công an xã tử vong ở nhiệm sở

Ảnh minh họa

Ngày 11/6, Công an huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An cho biết Tri thức trực tuyến, đã hoàn tất công tác khám nghiệm xong tử thi ông Trần Thanh Lâm (38 tuổi) là Phó trưởng công an xã Nhị Thành. Ông Lâm được phát hiện tử vong tại cơ quan. Hiện thi thể vị Phó trưởng công an xã đã được bàn giao về gia đình làm thủ tục mai táng.

Theo đó, sáng ngày 10/6, ông Lâm cùng một số công an viên đi tuần tra trên địa bàn và có than đau đầu. Đến chiều tối cùng ngày, ông Lâm vào làm nhiệm vụ ca trực đêm tại cơ quan ở bên trụ sở UBND xã.

Khoảng 21 giờ, khi đang nằm võng xem ti vi một số công an viên nghe tiếng động lạ phát ra từ phòng ông Lâm nên đến kiểm tra thì thấy ông Lâm gồng người lên mấy lần, giống như bị khó thở. Khi mọi người kiểm tra thì phát hiện ông Lâm bất tỉnh và tím tái nên đưa ngay đi cấp cứu nhưng ông này đã tử vong.

Sau khi xảy ra sự việc, Công an tỉnh đã tiến hành khám nghiệm tử thi để xác định nguyên nhân tử vong. Theo thông tin ban đầu trên NLĐ, khả năng ông Lâm bị suy tim, suy phổi cấp nên dẫn đến tử vong đột ngột.

Theo UBND xã Nhị Thành, ông Lâm vào công tác tại xã từ 2007 đến nay và hiện đang là Phó Công an xã bán chuyên trách. Gia đình ông Lâm cũng thuộc diện khó khăn, 2 con còn nhỏ, một bé mới học lớp 1, bé còn lại đang học mẫu giáo.

