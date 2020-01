Phát hoảng trước màn "cà khịa" cực gắt của HLV Park Hang-seo với trọng tài biên

Your browser does not support the video tag.

Trong những phút đá bù giờ của trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Jordan diễn ra vào tối ngày 13/1, trọng tài biên đã có một quyết định sai lầm khi căng cờ báo hiệu U23 Jordan được hưởng một pha ném biên.

Sau khi tỏ ra bực tức, HLV trưởng của đội tuyển U23 Việt Nam còn bức xúc đến nỗi cầm bóng định ném trọng tài biên nhưng may mắn đã kiểm soát được hành động. Lúc này, trọng tài chính đã nhẹ nhàng ra giảng hoà, giải thích và cho U23 Việt Nam được hưởng một quả ném biên.

Tác giả: Hải Vân (tổng hợp)

Nguồn tin: Báo Người Đưa Tin