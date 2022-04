Phát hiện thi thể người đàn ông bị trói chân, tay nổi trên sông

Ngày 20/4, một lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đơn vị đang điều tra nguyên nhân cái chết của một thi thể trôi dạt trên sông tại thôn Thạch Tân (xã Tam Thăng, TP Tam Kỳ).

Theo đó, khoảng 8h15 cùng ngày, trên sông Gò Tre (chảy về sông Bàn Thạch; đoạn qua thôn Thạch Tân, xã Tam Thăng), người dân phát hiện thi thể một bị trói chặt chân, tay nổi trên mặt nước.

Qua quan sát, thi thể là nam giới, mặc áo thun xanh, quần đen và có tuổi đời còn khá trẻ.

Khu vực phát hiện thi thể nam thanh niên bị trói chặt chân, tay.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, người dân đã dùng ghe tiếp cận, kéo thi thể vào sát bờ và chờ lực lượng chức năng tới hiện trường.

Lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, ngay sau khi nhận tin báo, Công an TP Tam Kỳ đã nhanh chóng tiếp cận, khám nghiệm hiện trường. Đồng thời, các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh đang xuống hiện trường để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Cũng theo vị lãnh đạo này, hiện nay chưa có kết luận cụ thể. Tuy nhiên, có thể đây là vụ án mạng do thi thể nạn nhân bị trói chặt chân, tay.

