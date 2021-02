Phẫn nộ cảnh nam thanh niên cầm xẻng “phang” người phụ nữ sau va chạm giao thông

Ngày 2/2, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video ghi lại cảnh nam thanh niên đội mũ cầm xẻng bên đường lao vào đánh người phụ nữ sau khi xảy ra va chạm giao thông. Bị đánh người phụ nữ ngã xuống đường, những người có mặt cũng đã can ngăn nhưng nam thanh niên tiếp tục dùng chân đạp vào người phụ nữ.

Cảnh nam thanh niên cầm xẻng đánh thẳng vào người phụ nữ sau va chạm giao thông.

Đoạn video ngay sau khi đăng tải đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của mọi người. Tất cả đều bày tỏ thái độ phẫn nộ trước hành động của nam thanh niên.

Theo thông tin đăng tải, sự việc trên diễn ra vào đêm 1/2 trên đường Kim Đồng, TP Vinh (Nghệ An). Thời điểm trên, chiếc ô tô màu trắng (trên xe có đôi vợ chồng trẻ) đang đi thì bất ngờ xảy ra va chạm giao thông với ô tô màu đen chạy theo hướng ngược lại. Sau cú va chạm, 2 bên xuống đường nói chuyện.

Trong lúc đang nói chuyện, 1 nam thanh niên đã cầm xẻng lao vào đánh vào vợ tài xế xe màu trắng. Bị đánh người phụ nữ ngã xuống đường, những người có mặt tại đây đã can ngăn nhưng thanh niên trên vẫn đạp thêm vào người chị này một cái nữa.

Nhiều người khi xem video đã bày tỏ sự bức xúc, phẫn nộ và mong muốn cơ quan chức năng sớm vào cuộc làm rõ, xử lý nghiêm sự việc theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Quang Phong

Nguồn tin: phapluatplus.vn