Ông Trần Hùng khai không cầm 300 triệu để 'giúp' một chủ xưởng sách giả

Liên quan đến vụ án trên, đến nay cơ quan điều tra đã khởi tố 34 bị can về các tội "nhận hối lộ, môi giới hối lộ, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, sản xuất, buôn bán hàng giả". Hồi tháng 1, Cơ quan điều tra Bộ Công an ra kết luận, đề nghị truy tố 12 bị can. Trong đó ông Trần Hùng - cựu tổ trưởng Tổ 304 - bị cáo buộc "nhận hối lộ" thay vì hành vi "lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" bị khởi tố trước đó. Sau khi viện kiểm sát trả hồ sơ lần thứ nhất, cơ quan điều tra đã ra kết luận bổ sung và khởi tố thêm 22 người, tăng số bị can bị đề nghị truy tố lên 34 người. Cơ quan điều tra cũng đề nghị xem xét tình tiết tăng nặng của bị can Trần Hùng trong quá trình truy tố, xét xử do "không hợp tác, không thành khẩn, không thừa nhận hành vi phạm tội của mình".