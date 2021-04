Ô tô lùi thẳng vào quán nhậu khiến khách hoảng sợ, cú nhấn ga tiếp theo mới là đỉnh cao gây bức xúc

Toàn bộ sự việc đã được camera an ninh của một quán nhậu trên đường Trần Hoà (Hà Nội) ghi lại vào tối ngày hôm qua, 20/4.

Theo diễn biến trong clip, ô tô màu trắng đang lùi để quay đầu thì bất ngờ rồ ga lùi thẳng vào quán nhậu, đụng trúng một bàn ăn. Sự việc xảy ra quá bất ngờ khiến những thực khách có mặt thời điểm đó không khỏi bị một phen thất kinh, hoảng sợ.

Sau khi gây ra một đống lộn xộn ở quán nhậu, tài xế ô tô tiếp tục nhấn ga bỏ đi thay vì xuống xe xem xét thiệt hại. Nhiều vị khách đã đuổi theo chiếc xe nhưng không kịp.

May mắn vụ lùi ô tô trúng bàn ăn không gây thiệt hại về người

Ô tô lùi trúng quán nhậu bên đường

