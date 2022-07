Ô tô đang lưu thông trên cao tốc bất ngờ bị thanh sắt rơi trúng nắp capo

Chiều 30/7, đại diện đơn vị quản lý và khai thác đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng cho biết, sự việc chiếc xe Santafe bị thanh sắt rơi trúng nắp capo xảy ra chiều 28/7, tại Km31+400, đoạn qua địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Lúc này, xe Santafe màu trắng đang di chuyển trên cao tốc thì bất ngờ bị trục các đăng của xe bồn đi phía trước văng ra, xuyên thủng phần đầu.

Hình ảnh chiếc ô tô Santafe bị trục các đăng xe bồn xiên thủng phần đầu khi đang di chuyển tại làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.



"Sau khi xảy ra sự việc, lái xe Santafe đã xuống đẩy ô tô vào làn khẩn cấp. Ngoài ra, tài xế xe bồn cũng di chuyển vào làn khẩn cấp để tránh gây nguy hiểm cho các phương tiện khác", vị đại diện cho biết. Do không gây thương vong về người nên sau đó 2 lái xe có thể đã thỏa thuận đền bù với nhau và không thông báo cho lực lượng chức năng.

Video trục các đăng xe bồn rơi xuống cao tốc, văng vào đầu xe Santafe:

