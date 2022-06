Ô tô bốc cháy, 4 người thương vong: Bất lực nhìn nữ nạn nhân kẹt trong xe

Ngày 20/6, Công an huyện Củ Chi (TPHCM) vẫn đang phối hợp các đơn vị liên quan điều tra nguyên nhân vụ va chạm giữa 2 ô tô khiến một phương tiện bốc cháy làm 2 người tử vong, 2 người bị thương.

Clip người dân dập lửa cứu nạn nhân trong vụ tai nạn cháy xe ở TPHCM

Chia sẻ với phóng viên, nhiều người dân trên quốc lộ 22 vẫn còn ám ảnh khi nghe tiếng va chạm chát chúa và chứng kiến cảnh ô tô bốc cháy ngùn ngụt sau đó.

Người dân cứu bé gái (khoanh tròn đỏ) khỏi ô tô bốc cháy (Ảnh cắt từ clip).



Trực tiếp tham gia dập lửa và cứu người, anh H. (chủ tiệm sửa ô tô) cho biết, ngọn lửa bùng phát quá nhanh và cửa sau ô tô bị kẹt cứng nên không thể cứu được người phụ nữ.

"Tiếng va chạm mạnh lắm. Tôi cầm bình chữa cháy chạy ra là lửa bao trùm ô tô rồi. Người phụ nữ kẹt bên trong và lửa bén nhanh quá nên mọi người không thể đưa ra ngoài. Phần đầu ô tô gần như biến dạng hoàn toàn", anh H. cho hay.

Hiện trường vụ tai nạn cháy xe (Ảnh: Hoàng Thuận).

Ghi nhận tại hiện trường, nhiều mảnh vỡ của ô tô nằm vương vãi trên đường, nhiều cây xanh ở dải phân cách bị cháy do sức nóng của ngọn lửa.

Trước đó khoảng 1h cùng ngày, tài xế N.T.P. (39 tuổi, quê tỉnh Tây Ninh) điều khiển xe taxi chở đôi nam nữ và một bé gái khoảng 2 tuổi, lưu thông trên quốc lộ 22, hướng từ TPHCM đi Tây Ninh.

Đến ấp Hậu (xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi), xe taxi va chạm với ô tô biển số tỉnh Tây Ninh do anh H.N.K. (32 tuổi, quê tỉnh Bạc Liêu) cầm lái, đang lưu thông cùng chiều.

Mảnh vỡ của ô tô nằm trên dải phân cách (Ảnh: Hoàng Thuận).

Ô tô bốc cháy ngùn ngụt sau va chạm (Ảnh cắt từ clip).

Hậu quả, người phụ nữ chết cháy trong ô tô, nam thanh niên tử vong trên đường đến bệnh viện, tài xế P. bị thương ở phần chân, còn bé gái bị thương nhẹ.

Tác giả: Hoàng Thuân

Nguồn tin: Báo Dân Trí