NÓNG: Bắt 51 văn phòng tài chính cho vay nặng lãi ở 28 tỉnh, tổng giao dịch hơn 1.000 tỷ

Pháp luật

Công an Nghệ An vừa triệt phá Công ty tài chính Tân Tín Đạt cho vay nặng lãi ở 28 tỉnh thành trên cả nước. Bước đầu, công an xác định số tiền giao dịch cho vay là hơn 1000 tỷ đồng.