Nỗ lực xây dựng thị xã Kỳ Anh sớm trở thành thành phố trực thuộc tỉnh

Trong bối cảnh thị xã đang phải triển khai nhiều công trình, dự án trọng điểm, khu đô thị mới hình thành đặt ra hàng loạt nhiệm vụ phức tạp, nặng nề về xây dựng, quản lý quy hoạch, quản lý đô thị, nhất là giải phóng mặt bằngthu hút đầu tư vào trên địa bàn… Trong công tác cán bộ, nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tiếp tục được Đảng bộ thị xã Kỳ Anh xác định là khâu đột phá trong hành động. Đầu năm 2021, BTV Thị ủy Kỳ Anh đã ban hành Nghị quyết 02-NQ/ThU về nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ. Sau hơn 1 năm thực hiện, sinh hoạt chi bộ, cấp ủy dần đi vào nền nếp, vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của tổ chức Đảng được nâng lên.

6 tháng đầu năm 2022, do ảnh hưởng dịch COVID-19, giá cả leo thang, dịch bệnh, thời tiết diễn biến bất thường đã tác động xấu đến quá trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của thị xã. Tuy vậy, được sự quan tâm của tỉnh, sự lãnh đạo, điều hành chủ động, linh hoạt của cấp ủy, chính quyền các cấp, cùng với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân toàn thị xã, tình hình kinh tế - xã hội vẫn có những chuyển biến tích cực.

Tổng giá trị sản xuất các ngành (theo giá so sánh 2010) đạt 29.488 tỷ đồng, đạt 31,46% kế hoạch, bằng 98,86% so với cùng kỳ năm 2021; tổng giá trị sản xuất ngành nông - lâm nghiệp - thuỷ sản đạt 237,712 tỷ đồng, bằng 46,34% kế hoạch, tăng 2,42% so với cùng kỳ năm 2021; hoạt động thương mại - dịch vụ có chiều hướng tăng trưởng khá tốt, giá trị tổng mức lưu chuyển bán lẻ hàng hóa ước đạt 2.139,368 tỷ đồng, tăng 11,12% so với cùng kỳ năm 2021...

Xây dựng NTM, đô thị văn minh được tập trung chỉ đạo; phong trào chỉnh trang đô thị, giao thông, thủy lợi, xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, chỉnh trang vườn hộ được đẩy mạnh. Đến nay, các phường trên địa bàn TX Kỳ Anh đã hoàn thành các tiêu chí đô thị văn minh đạt gần 50% so với kế hoạch, thực hiện xây dựng tuyến đường văn minh đô thị đạt trên 70% khối lượng; các xã hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới đạt gần 50% so với kế hoạch; đăng ký bổ sung 5 ý tưởng sản phẩm OCOP.

Tổng thu ngân sách tính đến ngày 23/6/2022 là hơn 220 tỷ đồng, đạt 86% kế hoạch tỉnh giao, 68% kế hoạch thị xã giao và bằng 180% so với cùng kỳ năm trước.

Thị xã đã triển khai thực hiện giải phóng mặt bằng 34/61 dự án, tập trung cao cho các dự án trọng điểm; bàn giao mặt bằng 2 dự án; bàn giao mặt bằng một phần 6 dự án. Hoàn thành kiểm kê 334 hộ; phê duyệt phương án bồi thường 802 hộ với số tiền 91,6 tỷ đồng.

Văn hóa - giáo dục có nhiều kết quả nổi bật; công tác an sinh xã hội, giải quyết việc làm có nhiều khởi sắc; hoạt động phòng chống dịch COVID-19 được các địa phương bám sát thực hiện, quốc phòng – an ninh được giữ vững.

Cùng với đó, thị xã Kỳ Anh chú trọng khâu đột phá về xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông, hạ tầng đô thị, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Lĩnh vực văn hóa thông tin, giáo dục đào tạo, an sinh xã hội, đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn được quan tâm chú trọng. Thực hiện chế độ chính sách đối với các đối tượng người có công với cách mạng, bảo trợ xã hội, trẻ em đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng, đúng quy định; chất lượng khám chữa bệnh ngày càng được nâng cao. Hoàn thành và đưa vào sử dụng 04 nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh bão lũ, 84/86 nhà ở kiên cố cho hộ người có công, hộ nghèo, hộ bị ảnh hưởng thiên tai…

Bí thư Thị uỷ Kỳ Anh Đặng Văn Thành cho biết: Để thực hiện hóa mục tiêu, xây dựng và phát triển TX Kỳ Anh trở thành thành phố trực thuộc tỉnh vào năm 2025 theo Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thị xã Kỳ Anh quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng, hoàn thành các tiêu chuẩn theo đúng kế hoạch đã đề ra; phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc tỉnh vào năm 2025.

Theo kết quả khảo sát, đánh giá của thị xã Kỳ Anh so với các tiêu chuẩn quy định tại Nghị quyết số1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội hiện thị xã Kỳ Anh đạt 8/11 tiêu chuẩn, còn 03/11 tiêu chuẩn chưa đạt gồm: “Quy mô dân số”; “Tỷ lệ số phường trên tổng số đơn vị hành chính cấp xã” và “Tỷ lệ hộ nghèo trung bình 3 năm gần nhất”. Thị xã tiếp tục hoàn thiện cơ sở hạ tầng đô thị theo hướng hiện đại, chú trọng công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch, xây dựng phát triển đô thị đảm bảo đồng bộ, sạch - đẹp - văn minh…

Để làm tốt các tiêu chí còn lại, thị xã tập trung chỉ đạo nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý, điều hành của chính quyền các cấp. Xây dựng và cụ thể hóa các cơ chế, chính sách để thu hút vốn đầu tư của dân, vốn đầu tư của doanh nghiệp, thu hút các dự án PPP… và tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng theo pháp luật. Trong đó, xác định, bằng mọi nguồn lực hoàn thiện đầu tư nâng cấp hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội hoàn thành các tiêu chuẩn phường thuộc thị xã, xây dựng Đề án thành lập phường Kỳ Ninh, Kỳ Nam trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, thẩm định, phê duyệt. Tiếp tục thực hiện các giải pháp chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp, xây dựng, dịch vụ, du lịch, kêu gọi thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào các khu công nghiệp nặng, khu công nghiệp phụ trợ, khu công nghiệp logistic Khu Kinh tế Vũng Áng để thu hút lao động và chuyên gia đến làm việc và sinh sống trên địa bàn, góp phần tăng dân số cơ học, tạo điều kiện phát triển đô thị để nâng quy mô dân số trên 150.000 người.

Tiếp tục thực hiện đổi mới các hoạt động giáo dục và đào tạo, triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới. Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, trọng tâm là giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững. Nâng cao thu nhập, đời sống tinh thần và cải thiện chất lượng, môi trường sống của nhân dân, nhất là ở khu vực nông thôn. Tăng cường thực hiện công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, chủ động phòng, chống dịch bệnh, phát triển mạng lưới y tế cơ sở.

Thị xã Kỳ Anh đang tích cực tận dụng các thế mạnh thiên thời, địa lợi, nhân hòa để khởi động chặng đường bứt phá xây dựng đô thị phát triển nhanh, bền vững theo hướng công nghiệp, hiện đại. Với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt, phát triển văn hóa, con người thị xã Kỳ Anh là nên tảng tinh thần, củng cố quốc phòng, an ninh và đảm bảo an ninh trật tự là trọng tâm, trên chặng đường phía trước thử thách còn nhiều, nhưng thị xã Kỳ Anh có điểm tựa vững chắc nhất, đó là niềm tin, sự kỳ vọng, chung sức đồng lòng của nhân dân. Với niềm tin sâu sắc vào sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và Nhà nước; sự quan tâm, hỗ trợ của các bộ, ngành trung ương, của tỉnh; quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội; sự đồng lòng, hưởng ứng của các tầng lớp Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, thị xã Kỳ Anh quyết tâm đạt nhiều kết quả tích cực, sớm hoàn thành mục tiêu đưa thị xã trở thành đô thị trực thuộc tỉnh vào năm 2025.

