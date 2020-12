Nguyên nhân gây ngập lụt kỷ lục ở Hà Tĩnh

Từ ngày 15 - 21/10, Hà Tĩnh có mưa to đến rất to, có nơi đặc biệt to, lượng mưa đo được từ 240 - 530mm; có khu vực lượng mưa từ 1.383mm - 1.956mm. Mưa lũ đã gây ngập lụt 118/216 xã, phường, thị trấn; với 52.604 hộ/167.303 người bị ảnh hưởng. Tổng thiệt hại về cơ sở vật chất, tài sản do mưa lũ gây ra trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, ước tính 5.327 tỷ đồng, có 6 người chết, 43 người bị thương. Từ 25 - 30/10, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 9, mưa lũ đã gây ngập lụt 46 xã của 7 huyện trên địa bàn Hà Tĩnh.