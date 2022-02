Người đàn ông dùng tay không bắt rắn hổ mang chúa nặng 10kg

Your browser does not support the video tag.

Sự việc được ghi lại tại tỉnh Krabi, miền Nam Thái Lan.

Trong clip, một con rắn hổ mang chúa khổng lồ đang nằm chắn giữa đường khiến nhiều người sợ hãi.

Ngay sau đó, một người đàn ông đã có mặt và cố gắng khống chế con vật.

...

Khó chịu trước sự hiện diện của người đàn ông, con rắn hổ mang chúa phình to mang, tìm cách xua đuổi ông ta nhưng bất thành. Với sự kiên nhẫn và kinh nghiệm có thừa, người đàn ông đã dùng tay không tóm gọn được con rắn rồi mang lên xe.

Được biết, con rắn hổ mang bị bắt dài khoảng 4,5 mét, nặng 10kg. Trước đó, con hổ mang này thường xuất hiện cùng với một con hổ mang cái. Tuy nhiên, người dân địa phương đã đánh chết con cái từ vài tháng trước.

Hổ mang chúa (Ophiophagus hannah) là loài rắn độc dài nhất thế giới, con trưởng thành có thể dài tới hơn 5,5 m. Loài vật này phân bố chủ yếu ở Ấn Độ, miền Nam Trung Quốc và Đông Nam Á. Nọc độc của chúng chứa lượng lớn độc tố thần kinh, có thể gây chết người sau một nhát cắn.

Tác giả: Hải Vân (T/H)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn