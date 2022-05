Người đàn ông đẩy văng người phụ nữ ra khỏi thang máy rồi tiếp tục hành hung

Thông tin trên Zing.vn, sự việc xảy ra tối 28/5 tại chung cư Hateco (phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội).

Chị T.H. (người phụ nữ trong clip) cho hay thời điểm trên chị đang đi trong thang máy chung cư Hateco. Khi thang đến tầng 8, chị đứng ở phía cửa của thang thì bị một người đàn ông mặc áo xanh đi cùng đẩy văng ra sảnh chung cư.

Người phụ nữ sau khi phản ứng lại thì tiếp tục bị người đàn ông hành hung



Sau khi bị đẩy ra khỏi thang máy, chị H. chống cự lại. Giữa chị H. và người đàn ông này tiếp tục xảy ra xô xát phía ngoài sảnh chung cư và được mọi người can ngăn.

...

Chị H. cho biết, giữa chị và người đàn ông này không hề quen biết, không cãi cọ hay xô xát gì trước đó.

Your browser does not support the video tag.

Theo VietNamNet, ngày 30/5, chị H. và người đàn ông này đã lên phường để làm việc. Tại đây, người đàn ông giải thích là do stress với công việc nên vô cớ hành động như vậy.

Hiện cơ quan công an đang thụ lý, giải quyết vụ việc theo quy định.

Tác giả: Phương Linh

Nguồn tin: saostar.vn