Nghi vấn cán bộ ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Bình gây tai nạn rồi bỏ chạy khiến 3 người thương vong

Theo thông tin PV Người Đưa Tin Pháp luật ghi nhận được từ người dân, vào khoảng 18h10 ngày 8/5, trên đường Trần Thủ Độ (đoạn đối diện cây xăng Phiệt Học, thuộc phường Tiền Phong, TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình) đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô mang BKS: 29A-995.83 và 1 người đi xe đạp.

Vụ tai nạn khiến bà Phạm Thị Ng. (SN 1957, trú tại tổ 10, phường Tiền Phong, TP.Thái Bình) đang điều khiển xe đạp bị văng ra xa, va đập với 1 chiếc xe máy chạy theo chiều ngược lại và tử vong tại chỗ, người đi xe máy bị thương nặng.

Sau khi gây tai nạn chết người, tài xế bỏ chạy vào khu công nghiệp Phúc Khánh và bị người dân chặn cổng.



Không dừng tại đây, xe ô tô tiếp tục lao về phía trước tông vào xe máy khác làm lái xe máy bị văng ra lề đường. Sau đó, tài xế ô tô còn đạp ga bỏ chạy về phía khu công nghiệp Phúc Khánh.

Chứng kiến sự việc này, người dân vô cùng bất bình và đã lập tức đuổi theo. Bỏ chạy được khoảng 3km, lái xe ô tô đã bị người dân đuổi kịp hô hoán, nhờ bảo vệ của khu công nghiệp Phúc Khánh đóng cổng ngăn chặn.

Hết đường chạy, tài xế tông vào chiếc cổng sắt và dừng lại. “Khi chiếc xe tông vào cổng, lái xe chốt cửa cố thủ trong xe không chịu ra, đến khi có mặt của cảnh sát cơ động, lái xe mới xuống bắt tay với 2 cảnh sát và được dẫn đi. Trên xe chỉ có 1 lái xe, ở kính xe có thẻ ghi xe ra vào Tỉnh ủy Thái Bình”, một người dân chứng kiến sự việc cho biết.

Về phía 2 nạn nhân bị thương, ngay sau đó đã được người dân đưa đến bệnh viện để điều trị.

Theo thông tin nhiều người dân cung cấp, họ nghi ngờ tài xế gây tai nạn là một cán bộ đang công tác tại ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Bình.

Gia đình tổ chức tang lễ cho bà Ng.

Để làm rõ những nghi vấn này, PV Người Đưa Tin Pháp luật đã trực tiếp đến gặp Đại tá Nguyễn Xuân Hậu – Trưởng Công an TP.Thái Bình. Tuy nhiên, Đại tá Hậu chỉ nói PV liên hệ với Công an tỉnh Thái Bình, trong sự việc này, Công an TP.Thái Bình không phát ngôn.

PV tiếp tục liên hệ với Thượng tá Nguyễn Thanh Trường – Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình. Thượng tá Trường nói: “Tôi đang lái xe, mời anh liên hệ với ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Bình” (?!).

PV Người Đưa Tin Pháp luật đã liên hệ với ông Nguyễn Văn Điều – Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Bình qua điện thoại để xác thực thông tin có hay không cán bộ thuộc ban này gây tai nạn chết người. Tuy nhiên, ông Điều không nghe máy.

Tác giả: Minh Sơn

Nguồn tin: Tạp chí Người Đưa Tin