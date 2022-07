Nam thanh niên xông vào tiệm spa hành hung nữ nhân viên lễ tân

Your browser does not support the video tag.

Clip ghi lại sự việc

Ngày 3/7, Công an phường Bình Thuận (quận Hải Châu, Đà Nẵng) cho biết đã xác định được nam thanh niên xông vào tiệm spa rồi hành hung dã man nữ nhân viên lễ tân vào ngày 1/7 vừa qua.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền một đoạn clip dài gần 1 phút ghi lại hình ảnh nam thanh niên đánh một cô gái trong tiệm spa gây phẫn nộ.

Nam thanh niên đi đến và xông vào nhân viên lễ tân bị camera an ninh ghi lại.



Sự việc trong clip được xác định xảy ra vào khoảng 9h ngày 1/7. Lúc này, một nam thanh niên bịt kín mặt đi từ ngoài cửa vào tiệm spa với thái độ bực tức.

...

Khi thấy cô gái, người này liền lao tới hành hung. Nạn nhân ôm đầu và kêu la để tìm sự trợ giúp. Sau đó, một người phụ nữ trong tiệm đã chạy đến can ngăn nhưng nam thanh niên vẫn tiếp tục lao vào nạn nhân trước khi bỏ đi.

Một người phụ nữ xuất hiện can ngăn nhưng người này vẫn tiếp tục đánh cô gái.



Ngay sau khi đoạn clip này được đăng tải lên mạng xã hội đã làm dậy sóng và nhiều người bày tỏ sự phẫn nộ, đồng thời lên án thói côn đồ của đối tượng.

Công an phường Bình Thuận cho biết nam thanh niên có hành vi dã man trên là Trần Văn Kh (SN 1995, trú đường Đoàn Khuê, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng).

"Chúng tôi đã mời Kh lên lấy lời khai và sẽ xử lý nghiêm vụ việc", đại diện Công an phường Bình Thuận nói.

Tác giả: Đình Thức

Nguồn tin: ttvn.toquoc.vn