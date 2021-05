Nam thanh niên bịt kín mặt ngang nhiên chạy xe máy qua nhiều tuyến đường

Sáng 22-5, Trạm CSGT Cửa ô Hòa Hải (Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng) đã lập biên bản xử phạt hành chính trường hợp người điều khiển phương tiện bịt mắt lái xe, không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông trên tuyến Nguyễn Duy Trinh - Lê Văn Hiến (quận Ngũ Hành Sơn).

Nam thanh niên bịt kít mặt rồi chạy xe theo chỉ dẫn của người ngồi sau

Trước đó, ngày 13-5, mạng xã hội Tiktok lan truyền clip hai nam thanh niên điều khiển xe máy trên đường Lê Văn Hiến (quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) thu hút nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Trong clip, người điều khiển xe máy trùm kín mặt, che cả mắt, không đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe máy theo chỉ dẫn của người phía sau. Đoạn clip dài 20 giây được một người đi đường quay lại rồi đăng lên mạng xã hội. Hành vi này gây bức xúc cho nhiều người vì tiềm ẩn nguy cơ TNGT, ảnh hưởng đến người đi đường xung quanh.

Xử phạt các thanh niên liên quan đến clip vì các lỗi vi phạm luật giao thông đường bộ

Bằng biện pháp nghiệp vụ, các lực lượng thuộc Công an TP Đà Nẵng đã xác minh được thanh niên lái xe bịt mắt là Mai Đăng L. (SN 2002, trú quận Ngũ Hành Sơn).

L. cho biết mình làm thợ sơn. Xe máy trong clip được L. mượn lại của chủ nhà, rồi tự ý dán decal màu xanh da trời vào xe cho "bắt mắt". Sau đó, L. bịt kín mặt lại để chạy xe cho "ngầu".

Tại trạm CSGT Cửa ô Hòa Hải, lực lượng CSGT đã chỉ ra các lỗi vi phạm của L. gồm: bịt mắt điều khiển xe, không đội mũ bảo hiểm và không có gương chiếu hậu bên trái người điều khiển. Với các lỗi này, L. đối diện với mức phạt gần 7,5 triệu đồng.

Cạnh đó, những thanh niên liên quan trong clip cũng được mời làm việc vì đã cổ xúy cho những hành vi vi phạm luật giao thông.

