Một học sinh lớp 1 mất tích bí ẩn sau giờ học

Sáng 4-11, bà Mai Thị Hồng Hà, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, cho biết đang phối hợp với cơ quan công an tìm cháu Huỳnh Dương Quân (học sinh lớp 1, Trường Tiểu học Trần Quốc Toản - phường Tân Hòa, TP Buôn Ma Thuột).

Hình ảnh cháu Quân mà gia đình đăng thông tin tìm kiếm

Theo bà Hà, sau khi gia đình trình báo cháu Quân mất tích, Phòng và nhà trường đã đến nhà nắm bắt thông tin, phối hợp với cơ quan công an tìm kiếm nhưng chưa có kết quả.

Theo anh Nguyễn Ngọc Ẩn (cậu của cháu Quân), bố mẹ cháu đã ly hôn, cả 2 người sinh sống, làm ăn xa, còn cháu Quân ở với ông bà ngoại tại phường Tân Hòa.

Chiều 3-11, người chị họ của cháu tới khu vực cây phượng vỹ, trước cổng Trường Tiểu học Trần Quốc Toản để đón cháu như mọi ngày, nhưng chờ mãi không thấy. Do trường cách nhà khoảng 500m, thỉnh thoảng cháu Quân cũng tự theo xe hàng xóm về nhà nên người chị chạy về để tìm kiếm. Tuy nhiên, cháu Quân chưa được ai đón về nên gia đình tổ chức tìm kiếm khắp nơi và trình báo với cơ quan chức năng.

Cũng theo anh Ẩn, gia đình đã tìm cách liên lạc với mẹ cháu Quân đang làm việc ở Bình Dương nhưng chưa được do thường xuyên thay đổi số điện thoại. "Tôi cũng đã trích xuất một số camera an ninh của người dân xung quanh nhưng không thấy cháu. Hiện tôi đang đi cùng với lực lượng công an để tìm kiếm cháu" - anh Ẩn cho biết thêm.

Gia đình cháu Quân cũng đã đăng tải thông tin tìm kiếm trên mạng xã hội Facebook có nội dung khi đi cháu mặc quần xanh, áo trắng, dép quai hậu màu đen.

Tác giả: Cao Nguyên

Nguồn tin: Báo Người Lao Động