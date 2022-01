Mở cửa nhà mình chồng thấy vợ đang "trần như nhộng" trên ghế sofa, nhìn hành động của cô ta khiến anh lập tức ly hôn

Một đoạn clip lan truyền trên mạng bắt đầu với hình ảnh người chồng mở cửa nhà mình. Dường như đoán trước sự việc diễn ra nên anh rất ngập ngừng khi dùng khóa mở cửa. Lúc bước vào, anh bật đèn và thấy một đôi trần như nhộng trên ghế sofa. Anh nói: "Có phải là Janelle? Và Jason? Hai người đang làm trò gì vậy?"

Hiểu ra vấn đề, anh nói tiếp: "Vì vậy, anh với vợ tôi? Hai người làm gì ngay tại đó".

Sau đó người chồng bình tĩnh nói với vợ: "Tôi muốn kết thúc với cô, làm ơn cho tôi được ly hôn. Tôi không muốn chứng kiến chuyện này nữa".

Trong khi người chồng vừa nói, vừa quay thì người vợ phản kháng yếu ớt cầu xin chồng dừng quay. Người chồng bỏ chìa khóa căn hộ xuống bàn bếp. Sau đó anh nói thêm: "Tôi muốn cô thực hiện một yêu cầu là cho tôi được nuôi con gái và đó là điều duy nhất tôi muốn. Và Jason, tôi biết anh là một người đàn ông tốt".

"Sẽ không ai có quyền phán xét điều này, ngoại trừ quan tòa. Cô sẽ không phải lo lắng gì cả". Và lời cuối của anh chồng là: "Xin lỗi vì đã làm phiền hai người, chúc một ngày tốt đẹp".

Sau đó người đàn ông rời khỏi căn hộ và video kết thúc.

Đặc điểm của những phụ nữ dễ ngoại tình

Thích được chú ý

Một người phụ nữ thích thu hút sự chú ý từ đàn ông thường dễ lừa dối bạn đời của mình. Vì phụ nữ ngoại tình thường cảm thấy bạn đời không quan tâm họ đủ. Họ vừa dễ bị thu hút bởi người khác vừa dễ trở thành con mồi của đàn ông có ý đồ xấu.

Chỉ cần nhận được một chút sự chú ý từ người khác, họ liền cảm thấy thỏa mãn và dễ nhầm lẫn trong tình cảm. Họ sẽ khó phân biệt được đâu là sức hút giới tính và đâu là cảm xúc rung động đúng nghĩa.

Ham mê sự mới mẻ

Không riêng gì đàn ông, phụ nữ cũng muốn kiếm tìm sự mới mẻ bên ngoài hôn nhân. Họ luôn tìm kiếm sự mới lạ ở nơi khác theo kiểu "cả thèm chóng chán", họ không trân trọng những điều bên cạnh mà lại thấy mọi thứ có được quá dễ dàng nên muốn tìm cái khác mới lạ hơn.

Cuộc sống của các bạn không gắn bó với nhau

"Nếu bạn nhận thấy rằng cuộc sống của bạn không gắn bó với nhau" thì đó là một dấu hiệu dễ ngoại tình. Hai bạn thoải mái với nhau không? Bạn có hay bị họ làm cho tổn thương không?

Trong một mối quan hệ mà thiếu đi sự gắn bó thì thường dễ khiến người kia tìm niềm vui bên ngoài.

Có thu nhập cao

Người ta nói đàn ông có tiền dễ sinh hư, thật ra phụ nữ cũng như thế. Phụ nữ có nền tảng tài chính vững chắc nhưng không cảm thấy hạnh phúc bên chồng thì sẽ dễ tìm một đối tượng khác phù hợp hơn.

Có chồng quá tham công tiếc việc

Một người vợ có chồng quá tham công tiếc việc, cả ngày chỉ nghĩ đến công việc và không có thời gian dành cho vợ . Phụ nữ thường rất muốn được quan tâm, nếu chồng thờ ơ quá dẽ dẫn đến "giọt nước tràn ly" khiến cho phụ nữ dễ ngã vào lòng người đàn ông khác.

Việc sống cô đơn trong chính ngôi nhà của mình, cảm thấy xa cách chồng là một trong những tình trạng phổ biến của phụ nữ sau khi kết hôn. Do vậy, phụ nữ thích ngoại tình và có xu hướng ngoại tình cao hơn khi có một người quan tâm, chăm sóc họ hơn chồng mình.

Thích có bạn thân là nam giới

Không ít câu chuyện ngoại tình xuất phát từ mối quan hệ bạn bè khác giới. Tình bạn khác giới vẫn tồn tại nhưng không thể phủ nhận ra có những mối quan hệ vụng trộm sau khi là bạn bè thân thiết. Người phụ nữ thích có bạn là nam giới thì có nhiều nguy cơ nảy sinh tình cảm hơn người khác.

Tác giả: Nguyệt (t/h)

Nguồn tin: Báo Gia đình & Xã hội