Mâu thuẫn tiền bạc, người đàn ông cầm kéo đâm bạn tình đồng tính tử vong

Ngày 15/1, Công an huyện Hóc Môn, TP.HCM vừa bàn giao hồ sơ cùng đối tượng Lê Văn Hải (SN 1972, ngụ quận Gò Vấp) cho Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM để tiếp tục điều tra về hành vi "Giết người".

Nạn nhân là anh V.V.M. (SN 1989, ngụ quận 12).

Thông tin ban đầu, tối 12/1, người dân sống gần ngôi nhà ở ấp Mỹ Huế (xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn) nghe tiếng hô hoán, kêu cứu. Khi chạy tới thì phát hiện anh M. với nhiều thương tích trên người, chảy nhiều máu.

Nạn nhân sau đó được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong.

Người đàn ông đâm bạn tình đồng tính tử vong vì mâu thuẫn tiền bạc. Ảnh minh họa



Nhận tin báo, công an đã có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra. Quá trình điều tra, công an xác định Lê Văn Hải là nghi can nên mời về trụ sở làm việc.

Qua làm việc, Hải khai nhận có quan hệ tình cảm đồng tính với anh M. khoảng vài năm nay.

Quá trình quen biết, Hải cho anh M. mượn tiền. Gần đây, hai người nảy sinh mâu thuẫn vì Hải đòi tiền nhưng bạn tình không trả và đòi chia tay.

Đến tối 12/1, Hải đến nhà bạn ở ấp Mỹ Huề (xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn) chơi thì gặp anh M. Hai bên xảy ra cự cãi chuyện tiền bàn. Tức giận, Hải cầm kéo đâm anh M. khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Tác giả: Linh Chi

Nguồn tin: saostar.vn