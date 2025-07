Cụ bà 73 tuổi và 80 lần sát phạt tại sòng bạc triệu đô ở khách sạn Pullman

Bên trong King Club. Ảnh: Vietgreen

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã ban hành cáo trạng, truy tố đối với 141 bị can trong vụ án "Đánh bạc" và "Tổ chức đánh bạc" xảy ra tại Câu lạc bộ King Club (địa chỉ tầng 1, Khách sạn Pullman, TP Hà Nội).

Theo cáo trạng, đây là vụ án có quy mô lớn, được tổ chức tinh vi với sự móc nối của hai nhóm đối tượng người Hàn Quốc và người Việt Nam. Các đối tượng đã lợi dụng hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng để che giấu hành vi phạm tội, đã tổ chức cho nhiều đối tượng là người Việt Nam ở nhiều tỉnh, thành phố khác nhau trên cả nước đến đánh bạc trái phép tại King Club, với tổng số tiền thu lợi bất chính rất lớn.

Tổng số tiền cộng dồn mà các bị can đã sử dụng để đánh bạc là hơn 106 triệu USD, tương đương 2.576 tỉ đồng. Đối tượng chủ mưu Kim In Sung (Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty HS) thu lợi bất chính hơn 9,2 triệu USD (tương đương hơn 222 tỉ đồng).

Kim In Sung đã thuê 3 người Hàn Quốc gồm Cho Choon Keun, Choi Jin Bok và Shim Hawn Hee làm quản lý, kinh doanh. Để tăng doanh thu, từ ngày 1/1/2020, Kim In Sung đề nghị và được Nguyễn Đình Lâm (Phó Tổng Giám đốc Việt Hải Đăng), Nguyễn Trường Giang (Giám đốc King Club) đồng ý cho người Việt Nam vào King Club chơi.

Cơ quan truy tố xác định Kim In Sung có vai trò chủ mưu, cầm đầu, chỉ đạo các hoạt động tố chức đánh bạc cho người Việt Nam và được hưởng 100% lợi nhuận. Cho Choon Keun, Choi Jin Bok, Shim Hawn Hee thay ca nhau trực tiếp giúp sức cho Kim In Sung trong việc quản lý, điều hành, giám sát, thu, chi tiền để duy trì các hoạt động của King Club. Ba người Hàn Quốc này còn cùng Phan Trường Giang, Nguyễn Đình Lâm tổ chức đánh bạc trái phép.

Trong cáo trạng, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao truy tố 5 bị can về tội "Tổ chức đánh bạc" và 136 bị can bị truy tố về tội "Đánh bạc". Trong số các bị can bị truy tố về tội "Đánh bạc", có 44 bị can là nữ (chiếm khoảng 32%).

Bị can Phạm Thị Tỷ (SN 1952, quê Hà Tĩnh) được xác định là người cao tuổi nhất trong các bị can. Bà Tỷ bị cáo buộc từ ngày 6/2/2024 đến ngày 14/6/2024, đã 80 lần đánh bạc bằng hình thức chơi Slot, Roulette, với tổng số tiền 371.455 USD, lần chơi nhiều nhất là 16.342 USD, lần chơi ít nhất 544 USD, thua 65.634 USD.

Bị can nữ Nguyễn Đình Kỳ Duyên (SN 1994, quê Phú Thọ) được cho là bị can nữ trẻ tuổi nhất trong nhóm bị can nữ. Duyên bị cáo buộc từ ngày 27/4/2024 đến ngày 15/6/2024, đã đánh bạc 15 lần bằng hình thức chơi Baccarat với tổng số tiền 168.146 USD.

Đáng chú ý, trong bản cáo trạng thể hiện bị can Phạm Thị Tỷ được áp dụng tình tiết giảm nhẹ theo quy định tại khoản 2 Điều 51 BLHS, do có bệnh tật, ốm đau.

