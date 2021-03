Mất vé nửa triệu đồng, được tiếp viên khỏa thân tắm chung

Tối 16/3, Đội Chống tệ nạn xã hội và mua bán người Phòng Cảnh sát hình sự Công an Đồng Nai phối hợp với đội Cảnh sát hình sự Công an TP Biên Hòa và Công an phường Long Bình Tân kiểm tra cơ sở massage hoạt động trá hình.

Theo thông tin từ công an tỉnh Đồng Nai, khoảng 21 giờ 30 phút tối cùng ngày, khi lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra cơ sở massage Bình Bình An tại địa chỉ 348 đường Bùi Văn Hòa, khu phố 3, phường Long Bình Tân đã phát hiện có 02 nhân viên nữ đang kích dục cho khách nam tại hai phòng khác nhau, cả 02 nhân viên nữ đều trong tình trạng khỏa thân.

Nhân viên massage tắm chung, kích dục cho khách

Để đối phó với lực lượng chức năng, chủ cơ sở dùng thủ đoạn bố trí nhiều nhân viên cảnh giới phía ngoài để kịp thời báo động vào phía trong cơ sở nếu phát hiện lực lượng chức năng đến kiểm tra.

Làm việc với lực lượng kiểm tra, nhân viên cơ sở khai nhận tại cơ sở có 3 mức giá vé 200, 300 và 500 nghìn đồng cho khách. Trong đó vé 300 và 500 nghìn đồng thì khách được nhân viên khỏa thân tắm chung và kích dục cho khách nam.

...

Tối cùng ngày, lực lượng Công an đã đưa các nhân viên về trụ sở công an phường tiếp tục lập hồ sơ đồng thời làm việc với chủ cơ sở để xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo nhận định của lực lượng kiểm tra thì thời gian gần đây, nhiều cơ sở massage trên địa bàn tỉnh hoạt động trá hình với hình thức cho nhân viên khỏa thân, kích dục cho khách mục đích là để lôi kéo nhiều khách “làng chơi” tới cơ sở nhằm thu lợi bất chính.

Do đó lực lượng Công an tỉnh, thành phố và các huyện trên địa bàn đã và đang tập trung ra quân dẹp bỏ và xử lý tình trạng này.

Còn nhớ tối 25/2, Đội Chống tệ nạn xã hội và mua bán người thuộc Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Công an TP Biên Hòa đồng loạt kiểm tra hàng loạt cơ sở massage trá hình trên địa bàn TP Biên Hòa.

Kiểm tra cơ sở massage Hướng Dương (KDC Phú Thịnh, phường Long Bình Tân), công an phát hiện 2 nhân viên nữ đang kích dục cho khách nam tại hai phòng khác nhau, trong đó có một nhân viên nữ khỏa thân phục vụ khách.

Cùng lúc, một tổ công tác khác kiểm tra cơ sở massage Đại Phú Gia (phường Tân Phong). Tại đây, có 3 nhân viên nữ đang kích dục cho khách nam, trong đó có một nhân viên nữ trong tình trạng khỏa thân.

Tác giả: Bảo An

Nguồn tin: datviet.trithuccuocsong.vn