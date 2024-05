Vợ xịt nước, chồng dùng d.a.o đ.â.m người đi đường t.ử v.o.n.g

Sáng ngày 10/5, xác nhận với phóng viên, chính quyền thị trấn Đồng Lộc, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ án mạng xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân khiến một người chết, một người bị thương phải nhập viện cấp cứu.

Theo đó, sự việc xảy ra vào khoảng 18h ngày 9/5. Tại thời điểm nói trên, chị Nguyễn Thị Lệ (SN 1990), trú tại xã Trung Lộc, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh), điều khiển xe máy chở theo chị Nguyễn Thị Thanh Trà (SN 2007), trú tại thị trấn Đồng Lộc di chuyển trên địa bàn.

Đối tượng Nguyễn Văn Bắc.



Khi đang lưu thông trên đoạn đường liên xã ở Tổ dân phố Tùng Liên, thị trấn Đồng Lộc thì chị Lệ và Trà bị chị Nguyễn Thị Hường (lúc này đang sử dụng vòi nước để tưới nước trên đường) dùng vòi xịt nước trúng vào người.

Chị Lệ đã dừng xe lại để chất vấn dẫn đến hai bên lời qua tiếng lại. Lúc này, Nguyễn Văn Bắc (SN 1979), là chồng của chị Hường từ trong nhà bất ngờ cầm dao lao ra tấn công chị Nguyễn Thị Lệ và Nguyễn Thị Thanh Trà.

Hậu quả, chị Lệ bị đâm gục giữa đường, được người dân đưa tới bệnh viện cấp cứu song không qua khỏi. Chị Nguyễn Thị Thanh Trà bị thương nặng ở tay.

Sau khi gây án, Nguyễn Văn Bắc đã bị Công an huyện Can Lộc và Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh bắt giữ.

Được biết, chị Lệ là hàng xóm cũ của đối tượng Bắc. Trước đây, giữa hai gia đình có xảy ra mâu thuẫn liên quan đất đai, đã từng đưa nhau ra tòa.



