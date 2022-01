Mắc kẹt dưới giếng, bé trai 6 tuổi có pha 'chống đỡ' cực thông minh và màn giải cứu của 5 thợ sơn

Vào chiều 12/1 vừa qua, một bé trai tên là Lê Văn H. (6 tuổi, xã Cư Bao, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk) bị rơi xuống giếng nước sâu hơn 20m. Được biết, giếng nước này không có nắp đậy, bởi người dân trước đó đào lấy nước tưới cà phê.

Lúc này, chị gái của bé H. đi cùng đã chạy về hô hoán mọi người tới giúp. Hay tin, nhóm thợ sơn đang làm việc gần đó đã nhanh chóng mang theo sợi dây chạy ra cứu, báo VnExpress đưa tin.

Đoạn clip đăng tải trên mạng xã hội cho thấy, nhóm thợ sơn đã buộc dây vào bụng anh Thắng (một người trong nhóm) rồi từ từ thả anh xuống giếng. Sau vài phút, nhóm thợ sơn đã giải cứu được bé trai lên an toàn.

Anh Thắng, một người trong nhóm thợ sơn xuống giếng cứu bé trai lên.

Bé H. được nhóm thợ sơn cứu lên an toàn.

“May mắn dưới giếng có nhiều rác, bé đã cố bám vào để phần đầu nổi lên”, anh Nguyễn Thành Nhân, người thân của bé H. chia sẻ với báo Lao Động.

Anh Nhân cũng cho biết, bé H. bị gãy tay trái và chấn thương nhẹ ở đầu, hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh.

