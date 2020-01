Lộ cát-sê “khủng” của Đàm Vĩnh Hưng và Mỹ Tâm nếu "về chung một nhà"

Your browser does not support the video tag.

Trên trang cá nhân, Vũ Hà gây chú ý khi đăng tải một đoạn clip hé lộ cát-sê “khủng” của Đàm Vĩnh Hưng và Mỹ Tâm. Theo đó đoạn clip ghi lại khoảnh khắc Mr Đàm đang cầm điện thoại một bản tin nói về độ giàu có của Mỹ Tâm. Khi nói đến đoạn mức cát-xê của Mỹ Tâm rơi vào khoảng 300-500 triệu đồng/show, Vũ Hà liền bảo Đàm Vĩnh Hưng nhận 20 nghìn đô la một show thì cũng cỡ đó.

Không những vậy, Vũ Hà còn dí dỏm cho rằng, nếu Đàm Vĩnh Hưng và Mỹ Tâm cưới nhau thì sẽ giàu kinh khủng khiếp, khó ai bì kịp. “Trời đất ơi, một đêm vợ hát 500 triệu, chồng hát gần 500 triệu là cả một tỷ đấy. Hai đứa mỗi ngày một tỷ, một tháng 30 ngày là 30 tỷ, một năm hơn 300 tỷ đó". Nghe vậy, Đàm Vĩnh Hưng chỉ biết cười trừ và nói: “Đâu ra”.

Tình bạn 20 năm của Vũ Hà và Đàm Vĩnh Hưng luôn được ngưỡng mộ.

Đáng nói, cát-xê là vấn đề khá tế nhị đối với cá nhân mỗi nghệ sĩ, tuy nhiên Vũ Hà lại khá thoải mái khi tiết lộ “điều bí mật” này của Mr Đàm, và Mỹ Tâm với công chúng. Nói về điều này, nam ca sĩ cho biết: “Tôi nói đúng, có gì đâu mà sợ! Bởi họ là ngôi sao, tài năng của hai đứa không ai có thể thay thế. Bởi vậy mà 20 năm qua, họ vẫn trụ vững vị trí đứng đầu trong giới showbiz Việt”.

Vũ Hà – Đàm Vĩnh Hưng luôn được ngưỡng mộ là cặp bài trùng trong showbiz Việt bởi tình bạn hiếm có hơn 20 năm bền chặt. Tuy Vũ Hà từng đứng ở vị trí cao hơn và dìu dắt Đàm Vĩnh Hưng vào nghề, nhưng hiện tại độ phủ sóng của "ông hoàng nhạc Việt" lại lớn hơn cả. Tuy nhiên, giọng ca Búp bê chao mi ao bày tỏ, anh chưa bao giờ ghen tỵ hay chạnh lòng trước sự thăng hoa và giàu có của bạn thân.

“Tôi vui và hãnh diện là đằng khác! Có bạn thân là ông hoàng nhạc Việt mà. Thực ra, mỗi người có một lá số tử vi, ông trời sắp sẵn và an bài rồi. Với lại, tôi làm gì có sức, có tài mà có thể làm việc điên cuồng, hát mấy chục bài trong một show. Tôi vẫn luôn là một Vũ Hà bé nhỏ trong lòng khán giả. Có một người bạn đúng nghĩa với tôi thế là vui và hạnh phúc lắm rồi. Bao nhiêu người ước được như tôi mà có được đâu”, nam ca sĩ bộc bạch.

Đàm Vĩnh Hưng và Mỹ Tâm là hai ngôi sao hàng đầu của showbiz Việt.

Tiết lộ về mối quan hệ của Đàm Vĩnh Hưng và nàng Họa mi tóc nâu, Vũ Hà cho biết: “Tôi là người chứng kiến chuyện tình cảm giữa Đàm Vĩnh Hưng và Mỹ Tâm ngay từ đầu. Hai người là cặp đôi hoàn hảo nhất, đẹp đôi và hát chung thì ai so bì được. Mỹ Tâm là người mà tôi cảm giác Hưng thương nhất. Nhưng cái duyên của họ không đủ thì chịu thôi. Tôi không đẩy vào nhiều vì cả hai đứa đều lớn hết rồi, có vị trí cao”.

