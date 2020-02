Liều mình lao qua đầu tàu hỏa, cậu bé khiến hàng trăm hành khách kinh hãi

Your browser does not support the video tag.

Sự việc xảy ra vào 7h40 ngày 16/2, tại Thane, thuộc vùng ngoại ô thành phố Mumbai, Ấn Độ.

Thấy chuyến tàu mình muốn đi ở bên đường ray đối diện sắp khởi hành, cậu bé này đã liều mình vượt qua đầu một đoàn tàu đang lao tới. May mắn là chưa tới 1 giây sau cậu bé đã trèo lên khỏi đường ray và thoát chết.

Đoạn clip được cơ quan chức năng đăng tải công khai nhằm cảnh báo người dân về mức độ nguy hiểm của việc băng qua đường ray tàu. Đón một chuyến tàu mới chỉ mất vài phút nhưng nếu đánh cược như cậu bé trong clip thì có thể mất cả mạng sống.

Tác giả: Hải Vân (tổng hợp)

Nguồn tin: Báo Người Đưa Tin