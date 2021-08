Kỷ luật cảnh cáo Phó giám đốc Sở TN&MT Bắc Giang Ngô Văn Xuyên

Theo thông tin từ Cổng thông tin UBKT Trung ương cho biết, trong thời gian công tác ông Ngô Văn Xuyên đã có những vi phạm, khuyết điểm: Thiếu trách nhiệm trong việc cho ý kiến, hướng dẫn về chính sách bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng đối với Trung tâm kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường Bắc Giang trong việc lập phương án thu hồi, bồi thường giải phóng mặt bằng (đợt 8) Dự án khu du lịch Tâm linh - Sinh thái Tây Yên Tử.

Ông Xuyên còn ký Công văn số 1735/TNMT- KHTC ngày 19/7/2018 về hướng dẫn xác định đối tượng để lập phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và Công văn số 1922/TNMT- KHTC ngày 6/8/2018 báo cáo Chủ tịch UBND một số nội dung liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Khu du lịch tâm linh - sinh thái Tây Yên Tử không căn cứ vào quy định của pháp luật về chính sách hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất.

Ngoài ra, ông Xuyên thiếu kiểm tra, giám sát, đôn đốc thường xuyên cán bộ, đảng viên thuộc đơn vị mình phụ trách thực hiện các quy định của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước để cán bộ, đảng viên cấp dưới do mình trực tiếp phụ trách vi phạm pháp luật bị khởi tố, truy tố (có 3 cán bộ Trung tâm kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường Bắc Giang).

Những vi phạm, khuyết điểm của ông Ngô Văn Xuyên là nghiêm trọng, gây dư luận không tốt trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, làm ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng và cá nhân.

UBKT Tỉnh ủy Bắc Giang đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Ngô Văn Xuyên, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Sở, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang.

Dự án Tây Yên Tử liên quan đến trách nhiệm của ông Xuyên

Liên quan tới sự việc này, trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ tới Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố 3 bị can về tội vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, đối với: Phan Đức Hạnh, nguyên Phó giám đốc Trung tâm kỹ thuật Tài nguyên - Môi trường tỉnh Bắc Giang; Thân Đức Thanh và Nguyễn Văn Lực, cùng là cán bộ Trung tâm kỹ thuật Tài nguyên - Môi trường tỉnh Bắc Giang. Riêng bị can Ngọc Minh Phụng, nguyên Trưởng phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Sơn Động (Bắc Giang) bị đề nghị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo kết luận điều tra, từ năm 2016, UBND tỉnh Bắc Giang triển khai dự án Khu du lịch tâm linh - sinh thái Tây Yên Tử, tại xã Tuấn Mậu thuộc huyện Sơn Động. Dự án có ảnh hướng đến đất canh tác của một số hộ dân xã Tuấn Mậu nên Trung tâm kỹ thuật Tài nguyên - Môi trường tỉnh Bắc Giang được giao nhiệm vụ phối hợp với Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng huyện Sơn Động thực hiện đo đạc, lập hồ sơ thu hồi đất, lập phương án bồi thường trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Quá trình thực hiện nhiệm vụ, các bị can Phan Đức Hạnh, Thân Đức Thanh và Nguyễn Văn Lực biết rõ, có 6 hộ dân đã chuyển nhượng đất cho người khác cách đây cả chục năm, nhưng vẫn lập hồ sơ hợp thức hóa để xác nhận phương án bồi thường hỗ trợ trái quy định với tổng số tiền tiền hơn 6,3 tỉ đồng. Hành vi của các bị can này đã gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 4,5 tỉ đồng là tiền hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất khi Nhà nước thu hồi đất và tiền hỗ trợ đào tạo nghề và tìm việc làm trái quy định.

