Sự việc xảy ra vào khoảng 6h45 ngày 2/6 tại ngã 3 đường mới Bắc Quang - Hà Giang được camera an ninh của nhà dân ghi lại.

Cụ thể, khi đi đến ngã ba thì 2 chiếc xe máy xảy ra va chạm mạnh khiến cả hai người điều khiển xe máy đều ngã ra đường. Đúng lúc đó, một chiếc xe Innova đi đến, một người ngã văng vào gầm xe ô tô, tử vong tại chỗ.

Tác giả: Nguyễn Hoàn

Nguồn tin: Báo Giao thông