Kinh hoàng khoảnh khắc ô tô bị "hố tử thần" nuốt chửng.

Khoảnh khắc chiếc xe bất ngờ bị sụp xuống một hố sâu đầy nước.

Sự việc xảy ra vào cuối tuần trước, tại thành phố Mumbai (bang Maharashtra, Ấn Độ), được nhân chứng ghi lại được, cho thấy khoảnh khắc bên dưới một chiếc xe ô tô đang đậu bất ngờ bị sụp xuống, làm xuất hiện hố sâu ngập nước, khiến chiếc xe này bị nhấn chìm chỉ trong vài giây.

Tình huống xảy ra khi những cơn mưa lớn liên tục đổ xuống thành phố Mumbai trong những ngày qua. Theo cảnh sát thành phố Mumbai, sự việc xảy ra trong bãi đậu xe của một khu tập thể cũ. Người dân sống tại khu tập thể này đã sử dụng xi măng để lấp một giếng nước để làm bãi đậu xe và những cơn mưa lớn đã khiến lớp xi măng bị mềm đi, cộng thêm sức nặng của chiếc xe, làm xuất hiện miệng hố và nuốt chửng chiếc xe đang đậu.

Đoạn clip sau khi được đăng tải lên mạng xã hội đã nhanh chóng "gây sốt" và khiến nhiều người chứng kiến cảm thấy sốc. Nhiều cư dân mạng cho biết họ nhìn thấy đèn sau của xe bật sáng và cánh tay của một ai đó đập vào cửa sau từ bên trong xe, tuy nhiên, cảnh sát cho biết khi sự việc xảy ra, không có ai ngồi bên trong xe nên không có thiệt hại về người.

Chiếc xe bị hư hại nghiêm trọng sau khi được kéo lên khỏi hố sâu.

Ông Kiran Doshi, 67 tuổi, chủ nhân của chiếc xe, cho biết ông được thông báo về vụ việc khi đang ở trong nhà. Ông cùng nhiều người trong gia đình lập tức chạy đến để xem xét tình hình nhưng mọi chuyện đã quá muộn khi chiếc xe bị sụp xuống hố chỉ sau vài giây.

"Tôi đã được cảnh báo về sự việc nên nhanh chóng chạy đến chỗ đang đậu xe, nhưng chiếc xe lúc đó đang dần bị sụp xuống hố. Tôi chỉ có thể đứng nhìn và quay lại video vụ việc", ông Doshi cho biết. "Ngay cả trong mơ, tôi cũng chưa bao giờ nghĩ rằng chiếc xe của mình lại rơi vào tình cảnh như vậy".

Người dân tại khu tập thể nơi ông Doshi sinh sống cho biết khu nhà đã được xây dựng từ cách đây 80 năm, còn giếng nước đã có từ cách đây 100 năm, nhưng được lấp lại từ 40 năm trước. Chiếc xe của ông Doshi đã được cần cẩu kéo lên sau 12 giờ bị hố tử thần nuốt chửng và bị hư hỏng nặng sau vụ việc.

Kinh hoàng khoảnh khắc ô tô bị "hố tử thần" nuốt chửng.

Tác giả: T.Thủy

Nguồn tin: Báo Dân Trí