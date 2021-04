Kinh hoàng clip gã thanh niên dùng dao đâm túi bụi bạn gái, sau đó bị đúng con dao găm trúng người tử vong

Ngày 1/4, vụ án mạng khiến 1 nam thanh niên 21 tuổi tử vong và một cô gái khác bị thương xảy ra tại đường Phan Huy Ích, phường 12, quận Gò Vấp (TP.HCM) đang khiến dư luận bàng hoàng. Nạn nhân tử vong được xác định là L.V.H. (SN 2000, ngụ tỉnh Sóc Trăng).

Hiện, Công an quận Gò Vấp đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM tiến hành khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai để điều tra làm rõ.

Cô gái 21 tuổi kêu cứu thảm thiết rồi gục ngã ngoài đường, 1 thanh niên tử vong trong phòng trọ

Ngay sau khi xảy ra vụ án mạng, đoạn camera an ninh trong con ngõ ghi lại toàn bộ vụ việc cũng đã được đăng tải.

Theo dõi hình ảnh trong đoạn camera an ninh cho thấy, vào khoảng 7h58' ngày 1/4 tại con hẻm đường Phan Huy Ích, phường 12, quận Gò Vấp, cặp đôi đã xảy ra mâu thuẫn, cự cãi lớn tiếng dẫn đến xô xát.

... Cô gái gục ngã sau khi chạy ra từ phòng trọ kêu cứu được người dân đưa đi bệnh viện



Bất ngờ, H. dùng dao Thái Lan đâm nhiều nhát vào bạn gái. Người bạn gái giằng co chống trả, cố né những nhát đâm chí mạng của H. Tuy nhiên, sau đó vẫn bị thanh niên ghì lại, dùng hung khí cố đâm vào cổ và người.

Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng



Tuy nhiên, sau đó cô gái đã vùng ra được và bỏ chạy để kêu cứu. Còn nam thanh niên trong lúc giằng co, loạng choạng bị chính con dao đâm bạn gái găm vào người khiến nạn nhân gục tại chỗ dẫn tới tử vong.

Ngay sau khi chạy thoát ra ngoài đầu ngõ để kêu cứu, cô gái toàn thân bê bết máu đã gục xuống đường, trên người có vết thương và đã được người dân đưa đi cấp cứu ngay sau đó.

