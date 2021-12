Kinh hãi đàn khỉ thảm sát 250 con chó để báo thù

Tháng vừa qua, tại làng Majalgaon và Lavool ở Maharashtra, Ấn Độ, tình trạng khỉ “thảm sát” chó ngày một gia tăng và chưa hề có dấu hiệu dừng lại. Theo báo cáo, tổng cộng 250 con chó đã bị lũ khỉ giết chết bằng cách kéo lên ngọn cây và tòa nhà cao rồi ném xuống.

Trong đoạn video được hàng nghìn người chia sẻ trên mạng xã hội, có thể thấy chó và khỉ rượt đuổi nhau trên đường phố, người dân địa phương chỉ còn biết sợ hãi đứng nhìn vì chúng rất hung hãn. Được biết, cuộc tấn công của bầy khỉ nhằm mục đích trả thù cho một con khỉ con bị đàn chó vồ chết.

Đáng quan ngại hơn, ngay cả trẻ em cũng trở thành nạn nhân của lũ khỉ. Mới đây, một em bé 8 tuổi đã bị khỉ kéo đi. Nhờ dân làng chạy ra ứng cứu và ném đá vào đàn khỉ, doạ cho chúng chạy mất, bé mới được an toàn.

Những người cố gắng cứu đàn chó cũng bị thương, vài người đàn ông thậm chí còn ngã từ trên cao xuống trong lúc đuổi theo bầy khỉ để bắt chúng thả con chó ra.



Khi đã giết sạch chó ở làng Lavool, chúng bắt đầu chuyển hướng tấn công trẻ nhỏ. Dân làng đã liên hệ với cán bộ chi cục kiểm lâm để truy bắt đàn khỉ hung hăng này. Song, cho đến nay họ vẫn chưa tóm được con nào.

