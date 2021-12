Kim ngạch xuất nhập khẩu Hà Tĩnh năm 2021 ước đạt 2 tỷ USD

HĐND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức kỳ họp đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2021... Ảnh: dbndhatinh.vn



Sáng 15/12, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIII tổ chức kỳ họp thứ 4 đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2021, xác định giải pháp chủ yếu trong năm 2022; xem xét nhiều nội dung quan trọng mang tính quyết định tới sự phát triển của Hà Tĩnh giai đoạn 2021-2025.

GRDP của Hà Tĩnh ước đạt 5,02%

Báo cáo kết quả thực hiện kinh tế - xã hội (KT-XH) tại kỳ họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Hồng Lĩnh cho biết, năm 2021, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với sự quan tâm hỗ trợ của Trung ương, sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành linh hoạt, chủ động của hệ thống chính trị, sự đồng lòng của Nhân dân và doanh nghiệp tỉnh nhà, trên các lĩnh vực đã đạt được những kết quả tích cực.

Theo ông Nguyễn Hồng Lĩnh, tăng trưởng kinh tế (GRDP) Hà Tĩnh ước đạt 5,02%, cao hơn cả nước. Sản xuất công nghiệp lấy lại đà tăng trưởng, tiếp tục là động lực tăng trưởng chính của nền kinh tế, đóng góp 4,46 điểm % trong mức tăng trưởng chung GRDP 5,02%. Chỉ số sản xuất toàn ngành năm 2021 ước tăng 16,45% so với năm 2020.

Năng suất và sản lượng lúa đạt mức cao nhất từ trước đến nay (năng suất đạt trên 55,22 tạ/ha, tăng 3,82 tạ/ha; sản lượng đạt trên 57,9 vạn tấn, tăng trên 4,5 vạn tấn); cây ăn quả đạt khá; Tổng đàn lợn, gia cầm tăng nhẹ, đàn trâu bò giảm do tác động của dịch bệnh.

Xây dựng NTM được tập trung chỉ đạo. Các huyện Vũ Quang, Cẩm Xuyên được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn NTM; huyện Hương Sơn, Lộc Hà đang được Trung ương xem xét, công nhận.

Xuất khẩu năm 2021 Hà Tĩnh ước đạt 2 tỷ USD chủ yếu Formosa đẩy mạnh sản xuất và xuất khẩu thép

Hoạt động thương mại, dịch vụ chịu ảnh hưởng lớn của dịch COVID-19. Tổng mức bán lẻ hàng hóa chỉ tăng hơn 2% so với năm trước. Tổng lượt khách du lịch ước giảm 35%. Vận tải hành khách ước giảm khoảng 40% cả về doanh thu và số lượng hành khách. Tiếp tục triển khai các chương trình, kế hoạch phát triển thương mại điện tử, thương mại biên giới, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, khuyến công địa phương... giai đoạn 2021-2025.

Kim ngạch xuất nhập khẩu đều tăng mạnh so với năm trước; trong đó xuất khẩu ước đạt 2 tỷ USD, tăng 66,7% chủ yếu do giá thép tăng cao nên Formosa đẩy mạnh sản xuất và xuất khẩu thép; nhập khẩu ước đạt 3,3 tỷ USD, tăng 50%.

Hà Tĩnh thu hút 52 dự án đầu tư

Thu ngân sách của tỉnh Hà Tĩnh trong bối cảnh có nhiều khó khăn nhưng dự kiến đạt 16.000 tỷ đồng, vượt 31% dự toán tỉnh giao, tăng 25% so với năm 2020; là số thu cao nhất từ trước đến nay. Trong đó: Thu nội địa ước đạt 8.200 tỷ đồng, vượt 17% dự toán, tăng 3% so với năm trước. Hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 7.800 tỷ đồng, vượt 51% dự toán, tăng 63% so với năm trước.

Tổng vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội trên địa bàn Hà Tĩnh ước đạt hơn 28.000 tỷ đồng, bằng 90% kế hoạch. Năm 2021, thu hút 52 dự án đầu tư, trong đó: 51 dự án trong nước với tổng số vốn đăng ký trên 14.600 tỷ đồng và 1 dự án đầu tư nước ngoài (FDI) với tổng số vốn đăng ký 2,5 tỷ USD...

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Tĩnh cũng nêu phương châm hành động của tỉnh Hà Tĩnh năm 2022 là: “Tập trung phục hồi kinh tế - Đảm bảo thích ứng dịch bệnh - Thu hút đầu tư - An sinh xã hội”.

Theo đó, các giải pháp được đưa ra là: Thực hiện linh hoạt, hiệu quả mục tiêu vừa phòng, chống dịch COVID-19, vừa phục hồi, phát triển KT-XH; đẩy mạnh phát triển sản xuất công nghiệp; cơ cấu lại nông nghiệp, xây dựng NTM, phục hồi, phát triển thương mại, dịch vụ; quản lý, sử dụng hiệu quả ngân sách, tín dụng ngân hàng. Đồng thời, đẩy mạnh cải cách hành chính; đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã...

