Khách hàng 'tố' Bách hóa Xanh bán sản phẩm héo, thối, không đảm bảo chất lượng

Cửa hàng Bách hóa Xanh tại Bình Dương bị khách hàng phản ánh.

Cửa hàng Bách hóa Xanh bị khách hàng phản ánh có địa chỉ tại Khu TĐC Mỹ Phước 1, phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Sau khi nhận được thông tin, phóng viên Công lý và Xã hội đã có mặt tại cửa hàng trên để xác minh nội dung phản ánh của khách hàng.

Sản phẩm rau ngò tại Bách hóa xanh bị khách hàng phản ánh héo, thối.

Trong 3 ngày từ 13-15/11, qua ghi nhận thực tế tại cửa hàng nhận thấy: Một số mặt hàng rau củ như rau ngò, khổ qua, ớt, cà tím có bị héo, úa. Đối với sản phẩm ớt đóng trong bịch nilon có nhiều quả đã bị thối; còn sản phẩm rau ngò và khổ qua cũng bị thối. Tuy nhiên, những sản phẩm này vẫn được bày bán trên kệ của Bách hóa Xanh.

Sản phẩm nhãn quế bày bán bị thối.

Đối với các sản phẩm như nhãn quế, táo xanh đóng trong bịch và trong hộp có hiện tượng bị thối và xuất hiện những sinh vật lạ trong bịch. Để kiểm, phóng viên đã mua 1 bịch nhãn quế trọng lượng 0,6kg với giá 19.000đ bóc ra kiểm tra thì số lượng quả thối, hỏng trong bịch lên tới khoảng 40%. Những quả còn lại vỏ ngoài còn sáng nhưng khi bóc ra cũng có mùi lạ.

... Sản phẩm khổ qua, ớt cũng bị héo, thối.

Chị N.T.B.A ở Khu tái định cư Mỹ Phước 1 cho biết: “Tôi thường xuyên mua hàng tại Bách hóa Xanh do tin tưởng về chất lượng của các sản phẩm nên khi mua hàng tôi thường lựa chọn mua sản phẩm như rau, củ, thực phẩm tươi sống. Ngày 12/11 sau khu mua hàng về kiểm tra thì tôi thấy sản phẩm rau ngò bị thối nhiều nên đã bỏ đi không sử dụng nữa”.

Nhằm thông tin một cách khách quan, phóng viên đã liên hệ với Công ty Cổ phần Thương mại Bách hóa Xanh. Theo văn bản trả lời của đơn vị thì những sản rau, củ, quả của Bách hóa Xanh nhập từ những nhà cung cấp uy tín trong nước, sản phẩm luôn được kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm định kỳ, đảm bảo an toàn. Các sản phẩm bị héo, thối, không đạt chất lượng có thể là do quá trình trưng bày tại cửa hàng đã xảy ra sự xáo trộn làm thay đổi chất lượng hàng hóa nên dẫn tới tình trạng trên. Nhân viên sẽ là người chăm sóc và loại bỏ các sản phẩm héo, úa, cửa hàng có chính sách đổi trả cho khách hàng nếu sản phẩm không đảm bảo chất lượng.

Văn bản trả lời của Công ty Cổ phần Thương mại Bách hóa Xanh.

Thiết nghĩ, một thương hiệu lớn như Bách hóa Xanh lại để tồn đọng những loại rau, quả không đảm bảo chất lượng là điều khó có thể chấp nhận. Hy vọng các cơ quan chức năng sẽ sớm đưa ra nhiều giải pháp nhằm bảo vệ quyền và lợi ích của người tiêu dùng.



Tác giả: Nguyễn Minh

Nguồn tin: conglyxahoi.net.vn