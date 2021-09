Hình ảnh do camera an ninh lắp bên trong đại lý Tata ở Hyderabad, Ấn Độ cho thấy một chiếc Tiago màu xám ở tầng trên. Chủ sở hữu mới của chiếc xe ngồi sau tay lái trong khi một nhân viên bán hàng đang đứng cạnh cửa để giải thích một số tính năng chính của xe.

Theo trang Telangana Today của Ấn Độ, vị khách hàng đã cài số và đạp ga. Khi đó, đại lý đã mở sẵn cửa kính để hạ chiếc Tata Tiago xuống tầng trệt bằng cầu nâng thủy lực. Tuy nhiên, cú đạp ga của khách hàng đã khiến chiếc hatchback lao nhanh qua cửa kính để mở và băng qua cầu nâng rồi rơi xuống vỉa hè bên dưới.

Khách hàng lái xe mới mua lao từ tầng 2 đại lý xuống đất

Mặc dù không có bất kỳ hình ảnh nào cho thấy mức độ thiệt hại đối với chiếc Tata Tiago sau vụ việc, nhưng phương tiện truyền thông địa phương cho biết, người lái xe và một người đi bộ bị thương và đã được đưa đến bệnh viện gần đó.

Ít có khả năng khách hàng cố tình lái xe ra khỏi đại lý như vậy. Có vẻ như sự việc là do người này đạp nhẹ ga để thử rồi bị quá trớn và luống cuống không kịp đạp phanh. Dù lý do là gì, hy vọng mọi người liên quan đến sự việc không mong muốn này sẽ sớm hồi phục sức khỏe.

